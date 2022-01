Manelyk revela que igual que Alejandra Guzmán se puso polímeros en el trasero

Manelyk González estuvo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en “De primera mano” en donde "sin pelos en la lengua" habló de todos los temas que han causado mucha polémica en su vida.

Desde su reciente separación de su ex prometido Jawy Méndez, su relación con “El Pistache” uno de los líderes de la Unión Tepito, su paso por Acapulco Shore, La casa de los Famosos, sus relaciones con los "sugar daddy" y claro sobre cada una de sus cirugías.

Fue justamente este tema que causó la curiosidad del periodista de espectáculos anteriormente mencionado, quien cuestionó a la influencer sobre las cirugías estéticas que se ha realizado a lo largo de su vida.

Ante esto, Mane no tuvo problema en revelar que “todo lo que ven es operado”, pues asegura que se ha hecho todas las cirugías y cada que sale una nueva piensa en si le queda o no le queda hacérsela.

Durante dicha plática, Mane reveló que se ha practicado varias liposucciones, y también el tamaño de sus glúteos son resultado de la aplicación de polímeros que se hizo hace algunos años, cabe señalar que este tipo de prácticas es lo que ha llevado a Alejandra Guzmán poner en riesgo su salud y por eso ha ingresado innumerables veces al quirófano.

“(¿Pompis?) Me cuesta un trabajo en el gimnasio, porque como yo tengo grasa y cometí la tontería de ponerme polímeros (¿Te pusiste polímeros?), me puse polímeros, bueno ya me los retiré, me puse polímeros pero tengo como residuos, entonces si yo no hago ejercicio las nalgas las patearia, cuando camino”, contó Mane en entrevista