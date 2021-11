Manelik González: Estos son TODOS los hombres de los que se ha enamorado

Este lunes llegó a su fin el reality show “La Casa de los famosos”, en donde Alicia Machado se coronó como la ganadora, y en segundo lugar quedó Manelyk González, mejor conocida solamente como Mane y quien entró a mitad de la competencia, luego que Kim Flores salió abruptamente debido a problemas familiares.

Pese a que desde que ingresó al reality show, la mayoría de los integrantes de este programa la nominó para que saliera de la competencia, ella logró llegar a la final y es que la joven es experta en este tipo de programas y además tiene muchos seguidores que la apoyaron desde afuera con millones de votos.

Durante su estancia en La Casa de los Famosos, Mane reveló algunos de los motivos que la hicieron tomar la decisión de terminar su compromiso con su ex novio, el también influencer y cantante Jawy Méndez, a quien conoció en Acapulco Shore.

Y aunque ambos compartían ser una pareja modelo y estar muy enamorados, la realidad es que Mane contó que tenían muchos problemas pues él tenía actitudes machistas e incluso dejó ver que le pudo haber sido infiel; también habló de la traición de su supuesta amiga Karime quien en más de una ocasión ha hecho cosas en contra de la guapa integrante de La Casa de los Famosos.

Pese a que Mane entró a “La Casa de los Famosos” con la firme intención de no enamorarse ni tener nada que ver con algún hombre, esto no fue posible pues dentro conoció a Kelvin Rentería con quien de inmediato se notó que hubo un click entre los dos, incluso pasaron algunos días en la suite pues el ex integrante de Exatlón USA invitó a Mane a tener esos privilegios con él.

Pese a que nunca se concretó ningún tipo de romance, antes de terminar la competencia, Kelvin confesó a Mane que sí le gustaba mucho, por lo que ambos quedaron de hablar de esa situación al salir del reality show, por lo que no sería sorpresivo en un futuro verlos como pareja.

Además de Jawy y Kelvin, Mane ha tenido algunas relaciones que han marcado su vida, es por eso que a continuación te contaremos sobre los amores de la influencer.

Los hombres de Mane

Fue en un especial para MTV que Mane reveló que ella muy pocas veces se ha enamorado pues era más “práctica” y utilizaba a los hombres, para que la llenaran de lujos y comodidades, por tal razón decidió tener un “sugar daddy”, y no fue uno sino varios “noviecitos” que Mane tuvo a lo largo de su vida.

“El Pistache”

Sin duda alguna ha sido su relación más polémica, pues este hombre de nombre David García Ramírez, alias el "El Pistache", fue detenido por las autoridades por presuntamente asesinar a varias personas y por ser el líder de un conocido grupo criminal que opera en la CDMX.

Al darse a conocer esta información, Mane confirmó que sostuvo una relación con él, pero ocurrió muchos años antes que el hombre fuera detenido, incluso salió a la luz un tweet que la ex Acapulco Shore escribió en el que aseguraba que nadie iba a saber quién era “el Pistache”.

Foto: Captura de pantalla

Tadeo

Durante la primera temporada de Acapulco Shore, Mane no era nada querida por sus compañeros de reality show, sin embargo, pasó unos apasionados días a lado de Tadeo; si bien nunca formalizaron nada, éste fue el primer integrante de Acapulco Shore que cayó rendido ante los encantos de Mane.



Jawy Méndez

Luego de ser los mejores amigos, Jawy y Mane se dieron cuenta que estaban perdidamente enamorados, por lo que decidieron formalizar su relación y aunque todo parecía ir más que perfecto entre ellos, un día simplemente se dejaron de seguir en redes sociales y borraron todas las fotos en las que aparecían juntos, meses después confirmaron su separación.

Fue en la sexta temporada de Acapulco Shore, en donde Mane y Jawy se reencontraron y solucionaron sus problemas, por lo que nuevamente se dieron otra oportunidad, la cual parecía ser la definitiva pues hasta anillo de compromiso hubo, pero hace un par de meses confirmaron nuevamente que se encuentran separados.

Y pese que Mane asegura que no regresará con Jawy, él ha declarado que hará lo imposible por que ella regrese de nuevo a sus brazos, incluso, sobrevoló “La Casa de los Famosos” y le llenó el patio de rosas rojas.

Kelvin Rentería

Se conocieron dentro de “La Casa de los famosos” y aunque durante la competencia tuvieron algunos malentendidos, decidieron hablar de su situación al terminar el show.

Hace un par de días fueron captados muy juntitos en un restaurante en la Ciudad de México, ambos se ven muy felices, por lo que muchos piden que se den una oportunidad como pareja.

Foto: Intsagram

SIGUE LEYENDO:

¿Jawy traicionó a Mane? Esto reveló "la pajarita" en La Casa de Los Famosos

¿Manelyk anduvo con Chabelo y Eugenio Derbez? Ella revela detalles de su relación