Exnovio de Manelyk González envía VIDEO y pide que dejen disfrutar “la pajarita” de sus nuevas conquistas

Tras su salida de “La Casa de los famosos”, Manelyk González ha sorprendido nuevamente a sus seguidores pues recientemente la guapa influencer se dejó ver de lo más cariñosa con un hombre en Tulum mientras celebraba su cumpleaños. Y aunque Mane no ha confirmado si es que este hombre es su nuevo enamorado, quien ya habló al respecto fue su exnovio y exprometido Jawy Méndez.

Sentado y portando un jersey color verde y lentes de sol, Jawy Méndez pidió ante las cámaras que por favor dejaran a Mane en paz y la dejaran disfrutar de su nueva etapa, en la cual están separados.

Y es que Jawy aseguró que los seguidores de Mane le envían constantemente videos en donde aparece de manera romántica con Kelvin Rentenría con quien se le relacionó en “La Casa de los Famosos”, pero cabe señalar que dicho romance nunca rindió frutos.

Además de los videos con Kelvin, Jawy asegura que también le han estado haciendo llegar videos con el misterioso hombre con quien Mane estuvo muy cariñosa durante las celebración de su cumpleaños a quien se refiere como Eden.

“Me parece impresionante que después de medio año me sigan mandando videos de mi exnovia que si hace o deshace, brothers…déjenla en paz ella tiene todo el derecho de ser feliz de rehacer su vida con quien quiera, me mandan videos con Kelvin, me mandan videos con Eden y si así me siguieran 10 más, brothers es su vida, o sea ya respeten con eso…”, se escuchó decir a Jawy Méndez.