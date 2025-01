Zayn Malik en México: cómo acceder a la preventa VIP para el concierto del Palacio de los Deportes

México despertó con una de las más grandes sorpresas del momento, Zayn Malik, exmiembro de la banda One Direction, sacará su gira por Inglaterra hacia otras partes del mundo incluyendo Norteamérica, claro que no podía faltar una parada en nuestro bello México, uno de los países donde más público tiene.

El denominado "Stairway to the sky" tour tendrá una parada en la ciudad de México, de manera específica en el Palacio de los Deportes, dónde han tocado varias de las más grandes leyendas de la música de todo el mundo. No se espera menos del espectáculo de Zayn, considerando un prolífico cantautor del Reino Unido.

La fecha elegida es el día 27 de marzo de 2025, mismo para la que habrá algunas cuantas fases de venta y preventa, con el objetivo de que sean los verdaderos fanáticos del músico quienes obtengan acceso de manera anticipada, para ello debes cumplir con algunos criterios que ya fueron especificados por el propio cantante a través de sus redes sociales.

¿Cómo ser parte de la preventa VIP de Zayn?

La venta para fanáticos comienza el día martes 28 de ene de 2025 en punto de las 11:00 de la mañana y termina el día jueves 30 de 2025 a las 11:00 de la noche. Todo lo que necesitas es registrarte con tu correo a la cuenta de fans de Zayn te podrás encontrar en su página oficial.

Una vez dentro tendrás acceso no solamente a la venta de boletos especial, también podrás acceder a mercancía exclusiva, tendrás las noticias del artista directamente en tu correo, entre otras cosas. Esta es la única manera de acceder a dicho código, además los boletos estarán reducidos en esta etapa.

Una vez que hayas accedido a la llave VIP, podrás guardarla en el wallet de tu celular, así será más fácil que lo recuerdes al momento de ingresar a la preventa de fanáticos en la página oficial de Ticketmaster. Recuerda que lo único que necesitas es tu correo y puedes dar clic en este enlace para que te registres dentro del club de fans de Zayn. No habrá ninguna otra forma de acceder, así que procura hacer tu registro con tiempo.

Durante todo el día jueves 30 de enero de 2025 será la venta para los tarjetahabientes de Banamex. Solamente necesitas un plástico de débito o de crédito para poder ingresar. Por último el día 31 de enero será la venta para todo el público general, misma que terminará hasta que los boletos se acaben.

¿Quién es Zayn Malik?

Zayn Malik, el cantante británico que saltó a la fama mundial como miembro de la banda One Direction, ha forjado una exitosa carrera en solitario desde su salida del grupo en 2015. Conocido por su voz suave y sensual, así como por su estilo musical R&B, Zayn ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Su álbum debut, "Mind of Mine", lanzado en 2016, debutó en el número uno en las listas de álbumes del Reino Unido y Estados Unidos, convirtiéndolo en el primer artista masculino británico en lograr esta hazaña. Temas como "Pillowtalk" y "Like I Would" se convirtieron en éxitos instantáneos, consolidando su posición como uno de los artistas más populares de su generación.

A lo largo de su carrera en solitario, Zayn Malik ha demostrado una gran versatilidad musical, experimentando con diferentes géneros y sonidos. Sus álbumes posteriores, "Icarus Falls" y "Nobody Is Listening", han sido aclamados por la crítica y han consolidado su reputación como un artista serio y comprometido. Además de su música, Zayn también ha colaborado con otros artistas reconocidos, como Sia, Taylor Swift y Nicki Minaj, ampliando aún más su alcance y su base de fans.

Más allá de su música, Zayn Malik se ha convertido en un icono de estilo, influyendo en la moda y la cultura pop. Su imagen sofisticada y misteriosa lo ha convertido en uno de los artistas más fotografiados del mundo. Además de su carrera musical, Zayn también es conocido por su activismo. Ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas importantes como la salud mental y la igualdad.

Con una carrera sólida y una base de fans leal, Zayn Malik se encuentra en un momento crucial de su trayectoria. Con nuevos proyectos en el horizonte, incluyendo su participación en la película de animación "10 Lives", Zayn continúa evolucionando como artista y consolidando su lugar en la industria musical. Su habilidad para conectar con su público a través de su música y su personalidad lo convierten en una figura influyente y relevante en la cultura pop actual.

