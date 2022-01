La extraña coincidencia entre "El Chapo" Guzmán y el exnovio de Manelik González

Los detalles románticos nunca dejarán de estar de moda, y es que el regalarle una rosa, un chocolate o cualquier detalle siempre harán que tu ser amado se enamore cada vez más de ti, y es que bien dicen que no importa el tamaño o el lujo de este tipo de presentes, lo que importa es la acción.

Sin embargo, cuando se tiene la posibilidad económica, existen hombres muy espléndidos que con tal de ver a sus mujeres o parejas felices, hacen y gastan lo que sea, tal es el caso de Jawy Méndez y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Así como lo lees, estos dos personajes tienen en común un gran detalle que tuvieron con sus parejas, y es que ambos hombres pese a la diferencia de edad los dos son unos románticos.

¿Qué tienen en común Jawy Méndez y “El Chapo” Guzmán?

Aunque podrías creer que no tienen nada en común el exnovio de Manelyk González y el que fuera el narcotraficante más buscado de hace algunos años, ambos les gusta tratar a las mujeres con las que comparten una relación, como reinas.

Y es que ambos tuvieron el mismo gesto con sus respectivas mujeres, pues ambos hombres han hecho “llover” rosas para demostrar su amor (y tal vez su poder económico) a sus parejas sentimentales.

Joaquín “El Chapo” Guzmán

Una de las debilidades más grandes del capo que ahora se encuentra en una prisión de Estados Unidos, sin duda alguna son las mujeres, y eso ha quedado claro en más de una ocasión.

Y justamente en una ocasión quedó perdidamente enamorado de una dama cuyo nombre es Blanca Estela Peña García a quien conoció en una fiesta, otros más dicen que es hermana de uno de sus trabajadores, sin embargo, la vida de esta mujer cambió completamente cuando conoció al capo.

Y es que luego de haberla conocido, “El Chapo” intentó conquistarla de todas las formas posibles, pero, ella lo desairó cada vez que podía, así que en un intento desesperado por que ésta lo aceptara, el capo de Badiraguato, Sinaloa lanzó desde un avión cientos de rosas para Blanca Peña.

Pese al gran detalle, la mujer lo seguía rechazando pues no quería involucrarse con un hombre buscado por la justicia, ante la negativa de Blanca, Joaquín Guzmán, decidió secuestrarla y obligarla a tener una relación con él y sólo así ella aceptó estar con él.

De acuerdo con algunas investigaciones que se han hecho, algunos aseguran que el capo procreó dos hijos con esta mujer quienes al igual que sus demás descendientes, llevan sus apellidos.

Jawy Méndez

Jawy, al igual que “El Chapo” sorprendió a su entonces novia la famosa influencer Manelyk González a quien solo se le conoce como Mane y de quien se enamoró cuando ambos participaron en Acapulco Shore.

El cantante de música urbana, en una de las temporadas del antes mencionado reality show, sorprendió a su bella novia cuando hizo “llover” rosas en Acapulco, pues desde un helicóptero lanzaron cientos y cientos de estas flores para Mane, este detalle la enamoró aún más.

Sin embargo, no es la única vez que Jawy haría este gesto, pues por segunda ocasión el intérprete de “No le digas” lanzó cientos de rosas, mientras que Mane estaba en La Casa de los Famosos, pero esta ocasión no tuvo el mismo efecto en la influencer pues ambos ya estaban separados y la también empresaria rogó por que no fuera su exnovio quien hizo tal gesto.

