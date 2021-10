Jawy avienta rosas desde helicóptero a Mane pero no es la primera vez que lo hace

Durante la recta final de La casa de los famosos se viven cosas intensas tal y como la que sucedieron estos últimos días pues los habitantes del reality show tuvieron una gran sorpresa antes de la noche de nominación.

Y es que luego de que Mane y Alicia pidieran qué les llevarán flores, el ex novio de la ex participante de Acapulco shore, le hizo llegar de una forma muy peculiar cientos de rosas rojas, situación que no comprenden los habitantes de la casa de los famosos.

Pues fue por medio de un helicóptero que sobrevoló la casa de los famosos para aventar desde las alturas los cientos de rosas rojas qué le encantan a Mane.

¿Quién le llevó las rosas a Mane?

En redes sociales circula un video en el que se aprecia a Jawy Méndez sobrevolar la casa de los famosos y es que el ex novio de Mane escucho que la participante quería que alguien le llevara rosas por lo que ni tardo ni perezoso quiso cumplir los deseos de su ex prometida.

Y es que, Jawy ha dejado claro en varias ocasiones que hará todo lo que sea posible para que Mane regrese a su lado y esta fue la ocasión perfecta para sorprenderla con un hermoso detalle.

Pese al hermoso detalle los integrantes de La casa de los famosos no se explican para quién van dirigidas esas rosas, sin embargo, Mane sabe perfectamente que ese detalles solamente puede venir de su ex prometido y es que no es la primera vez que lo hace, pero ha decidido guardar silencio.

No es la primera vez que le envía rosas desde un helicóptero

Fue en la tercera temporada de Acapulco shore cuando Mane recibió la misma sorpresa por parte de su exnovio quien en ese momento luchaba por el amor de la morena.

Y es que en aquella temporada, Jawy y Mane apenas comenzaban a darse cuenta que se estaban enamorando, motivo por el que el cantante de música urbana decidió llegar a la casa en donde grabaron el reality show y darle ese detalle por lo que “la agaporni” como también es conocida no pudo resistirse y cayó rendida de amor por Jawy.

Ante este recuerdo, durante la noche de nominación aunque Héctor Sandarti cuestionó a los habitantes de La Casa de los famosos si sabían para quién iban dirigidas, Mane prefirió callar solamente hizo un comentario, el cual fue: “Qué original, un detalle nunca antes visto”, el cual lo hizo de forma irónica.

