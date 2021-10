Alicia Machado explota contra Pablo Montero en 'La Casa de los Famosos'

El ambiente dentro de “La Casa de los Famosos”, reality show de la cadena Telemundo, está que arde, luego de las intensas discusiones entre la ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado y el cantante mexicano, Pablo Montero.

Recientemente se difundió un video en la cuenta oficial de Instagram del programa, con una fuerte discusión entre ambos personajes, mismos que hace algunas semanas eran ‘amigos’, sin embargo, al parecer el distanciamiento de Machado con Montero se debe a un rechazo amoroso por parte de la venezolana.

Al menos ese es el sentir de los seguidores del programa, quienes ven en las actitudes de Montero, una especie de revanchismo, luego de que Machado no le hizo caso y prefirió relacionarse brevemente con el actor “polémica” de este show, Roberto Romano.

En el video difundido en las últimas horas, se ve a Alicia gritarle a Montero para que no se meta con ella, mientras que el mexicano le dice que es una persona grosera y que no sabe escuchar, a lo que la venezolana respondió que no le importa.

¿Están siendo envenenados?

La discusión sale a la luz previo a un martes determinante para las aspiraciones de ambos por mantenerse dentro del reality, y también en un ambiente de escándalo dentro de la casa, ya que recientemente se difundió que ambos personajes están siendo “envenenados” dentro de la casa.

De acuerdo con el tiktokero Pablo Chagra, serían las participantes Gabriela Spanic (ya eliminada) y Verónica Montes (especialmente ella), quienes habrían sedando a Machado y a Montero, poniendo gotas para dormir en la comida sin que la cadena Telemundo haga algo al respecto.

En este sentido, el manager de Alicia Machado difundió un mensaje en redes sociales, señalando que es mentira lo que s menciona por parte del tintorero especialista en espectáculos, y ahondo en que la producción del programa esta cuidando a los participantes las 24 horas, por lo que nadie la está envenenando.

