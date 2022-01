¿Indirecta para Jawy? Manelyk despide "dolorosas" experiencias para arrancar el 2022

Manelyk González, la famosa influencer que se dio a conocer en Acapulco Shore, se despidió del 2021, año que aseguró vivió varias lecciones de vida que le “dolieron mucho” y que gracias a ello, ahora las ve como parte de su proceso para poder crecer y madurar como mujer.

Mane compartió un emotivo y duro mensaje en su cuenta de Instagram donde aseguró que ya esperaba con ansias el 2022. Durante el año pasado trascendió que la ex Shore terminó su relación amorosa con Jawy Méndez a quien conoció en 2014 en el mismo programa de MTV.

Se especula que la causa de la ruptura de “Mawy” (como los fanáticos de la pareja los llamaba) se debió a situaciones de infidelidad por parte de Méndez quien incursionó en el mundo del reggaeton, situación que Manelyk dejó entrever en su participación en el reality show “La casa de los famosos”.

En su mensaje Mane reflexionó:

“Esperando con ansias el 2022!!! En 2021 me dio muchas lecciones de vida que me dolieron mucho, aproveché todos esos p****** y los convertí en cosas buenas, crecí y maduré como mujer….. muchas gracias 2021, gracias a esas personas que me ahora no están más en mi vida y me enseñaron tanto!!! Feliz Año Nuevo pajaritos”.

Por lo anterior, los seguidores de Mane afirmaron que la última parte del mensaje fue dirigido para Jawy como parte de “esas personas que ya no están más en mi vida”, aunque también seguramente fue para quien fuera su comadre Karime Pindter, con la que se ha distanciado.

Manelyk confesó que 2021 fue un año doloroso. Foto: IG

El trago amargo de Mane con Karime

Con el caso de Karime, Mane también reveló en “La casa de los famosos” que su amiga se fue de vacaciones con Jawy cuando recién había terminado con Mane, hecho que le dolió y molestó a González ya que quería tener a alguien cercano con ella en el momento que pasaba el trago amargo de su relación que incluso tenía planes de llegar hasta el altar.

En su momento, Jawy Méndez publicó en su cuenta de Twitter un mensaje a Mane donde aseguró que confiaba en Dios para que "todo se repare" y que estaría listo para cuando eso sucediera.

El mensaje que Jawy dedicó a Manelyk. Foto: Twitter

Mane ahora comparte su estilo de vida en las redes con “una nueva familia”, dejando en el pasado a sus compañeros como Luis Caballero “El Potro”, la propia Karime, Tadeo, Fernando y Jawy.

SEGUIR LEYENDO:

Manelyk González: ¿Su ex Jawy Méndez ya la olvidó? El revela si ya tiene nueva novia

Acapulco Shore 9: Ellos son TODOS los integrantes de esta nueva temporada, ¿regresan Mane y Jawy?

Manelyk González celebra Navidad con abdomen de acero en la playa y detiene las redes sociales

RMG