Manelik González: ¿Su ex Jawy Méndez ya la olvidó? El revela si ya tiene nueva novia

Aunque todos pensamos que llegarían al altar, esto no fue así, este 2021 Manelyk y Jawy nos sorprendieron al anunciar su separación definitiva hace algunos meses, luego de un romance de varios años. Fue en el mes de enero de este 2021 cuando la pareja se comprometió en matrimonio y pese a que Jawy asegura que se encontraba en la mejor etapa de su romance, la pareja terminó con sus planes de bodas y su noviazgo.

Jawy no la olvida

Fue durante la participación se Mane en La Casa de los Famosos en dónde la bella influencer reveló algunos detalles que la orillaron a terminar su relación con Jawy. Y es que, Mane asegura que su ex tenía algunos comportamientos machistas e insinuó que varias veces le pudo haber sido infiel, incluso con la que se decía que era su mejor amiga, Karime a quien igual que a la pareja conocimos en Acapulco Shore.

Pese a esto, Jawy no perdió las esperanzas y trató de recuperar el amor de Mane y sobrevoló en un helicóptero la casa en dónde estaba su ex novia para lanzarle cientos de rosas, pero nada de esto funcionó. Recientemente, Jawy y Mane estuvieron a punto de encontrarse en un evento público, pero la ex integrante de La Casa De los Famosos hizo lo imposible para que esto no ocurriera.

Durante su encuentro con la prensa, Jawy reveló que aún no olvida a Mane pues fue una mujer muy importante para él, incluso asegura que ya habían pensado no solo en casarse sino hasta en tener hijos. Sin embargo, aunque Jawy compartió que se encontraba en la mejor etapa de su relación amorosa, esto no ocurría con Mane pues él siente que su exnovia no estaba tan feliz a su lado como él lo estaba con ella.

¿Ya tiene nueva novia?

Jawy dijo estar acostumbrado a que usuarios de redes sociales escriban comentarios malintencionados pues desde que terminó con Mane le han inventado muchas cosas, entre esas que ya tiene novia.

Y es que el también cantante de música urbana fue cuestionado si es que ya olvidó a Mane con un nuevo amor, ante está pregunta el "Casanova", como también es conocido aseguró que no existe una nueva mujer en su vida, por el momento.

