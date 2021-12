Christina Eustace se va en contra de Mane luego que ésta la llamó "tonta"

Una de las mujeres más polémicas de nuestro país, es sin duda alguna la influencer y considerada la mejor “Chica reality” Manelyk González quien recientemente participó en “La casa de los famosos”, donde fue la ganadora del segundo lugar, pues a pesar que sus compañeros hicieron de todo por sacarla, su publicó la llevó hasta la final.

Fue justamente dentro de “La Casa de los famosos” que Manelyk González se ganó mucho público nuevo, pues la joven mostró mucha más madurez que en sus anteriores participaciones en “Acapulco Shore”.

Sin embargo, sus compañeras de reality no lograron compaginar con Mane pues dentro de su estancia “La casa de los Famosos” tuvo roces con Verónica Montes, Gigi y Cristina Eustace con quien al último parecían que se llevaban bien.

Mane se defiende de Cristina

Luego de terminar las grabaciones de “La Casa de los famosos”, los finalistas han estado haciendo varios enlaces en vivo en donde platican su experiencia en el reality, y una de ellas fue Cristina Eustace quien habló de cómo vivió la experiencia.

En su plática fue inevitable hablar de Mane de quien dijo que llegó muy agresiva y que estaba en el programa por que quería “limpiar su imagen”, ante esto la polémica “pajarita” no se quedó callada y le dio con todo a su ex compañera.

Y es que Mane le envió un contundente mensaje en el que no mencionó su nombre pero que por obvias razones iban dirigido para la ex de Esteban Loaiza, en dicho video, aseguró ella no necesita limpiar su imagen y además la llamó tonta.

Cristina le responde

Aunque parecía que todo iba a terminar ahí, la ex esposa de Esteban Loaiza que a su vez fue esposo de Jenni Rivera, volvió a atacar a Mane, eso sí al igual que lo hizo su ex compañera, tampoco mencionó nombres.

La también cantante de regional mexicano lo hizo por medio de twitter en donde asegura que el video que hizo estaba lleno de amor y respeto y que personas mal intencionadas solo quieren ponerlas en contra; hasta el momento Mane ya no se ha pronunciado al respecto, pues aseguró que no volvería a hablar de tema.

Foto: Captura de pantalla

