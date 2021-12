Manelik González se lanza contra ex compañera de La Casa De los Famosos

Sin duda alguna, Manelyk González es una de las pocas jóvenes que al entrar a un reality show ha podido conservar la fama y éxito a través de los años sin que su participación en los antes mencionados programas sean olvidadas, no por nada es considerada una “chica reality”, y es que la joven originaria de la Ciudad de México sabe muy bien cómo hacer su trabajo.

No por nada, a pesar de entrar a la mitad de la competencia en “La Casa de los famosos”, dio tanto de qué hablar y causó verdaderas incomodidades entre sus compañeros, quien desde un principio hicieron de todo por sacarla de la competencia pero nada les resultó pues Mane terminó en segundo lugar gracias a la preferencia del público.

Dentro de “La Casa de los famosos”, Mane se comportó de manera muy prudente y mucho más madura que en “Acapulco Shore” en donde a la menor provocación la también empresaria se le fue a los golpes a varias de sus compañeras; pero todo cambió pues tal parece que sus ex compañeras del reality de Telemundo ya colmaron la paciencia de “la pajarita”.

Y es que recientemente, Mane sin mencionar nombres hizo un video a través de sus redes sociales en donde arremete en contra de una de sus ex compañeras a quien le mandó un contundente mensaje en el que asegura ella no necesita limpiar su imagen y además la llama tonta.

“Yo no necesito limpiar ninguna imagen, mi amor, y si tanto te molesto o si tanto quieres hablar mal de mí, ¿por qué carajos me escribes de que mi reina vamos a vernos? Dios mío, la hipocresía al mil por mil, yo no necesito limpiar ninguna imagen, yo llevo 10 años en esto y me ha funcionado perfectamente bien, esa soy yo, si tu eres tonta y no sabes hacer tu papel dentro de un reality, esa no es mi culpa” dijo Mane en un mensaje de menos de un minuto