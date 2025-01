HotSpanish rompe el silencio sobre la muerte del Pirata de Culiacán, ¿fue el responsable?

El caso de Juan Luis Lagunas Rosales, conocido en el mundo digital como “El Pirata de Culiacán”, y su trágico fallecimiento en un bar de Tlaquepaque, Jalisco, en 2017, sigue siendo un tema de gran interés público. Este joven influencer, famoso por sus videos polémicos y su vida extravagante, se encontraba en compañía del youtuber Roberto González, mejor conocido como HotSpanish, al momento del ataque.

La noche del asesinato, tanto El Pirata de Culiacán como HotSpanish se encontraban grabando contenido para sus respectivos canales. Según el relato de González, un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar y abrió fuego indiscriminadamente. El influencer logró ponerse a salvo, pero Lagunas Rosales recibió múltiples disparos y falleció en el lugar.

Tras el asesinato, HotSpanish se convirtió en el centro de atención mediática. Muchos usuarios de internet lo culparon por la muerte de El Pirata de Culiacán, especulando sobre su posible participación en el crimen o sobre una rivalidad entre ambos. El youtuber tuvo que enfrentar una ola de críticas y amenazas, y se vio obligado a aclarar los hechos a través de videos publicados en sus redes sociales.

A pesar de las investigaciones realizadas por las autoridades, el caso del asesinato de El Pirata de Culiacán sigue sin resolverse. Las teorías sobre los motivos del crimen y los responsables del ataque son múltiples y variadas. La muerte de este joven influencer dejó una profunda huella en el mundo digital y sirvió como un recordatorio de los riesgos que conlleva la exposición pública en internet.

Ahora HotSpanish ha roto el silencio sobre su supuesto intervención en la muerte del personaje reconocido como el "Pirata de Culiacán". Sucedió durante una entrevista con el famoso youtuber Luisito Rey, quien durante los últimos meses ha dedicado su contenido a conversar de manera cómica con varios de los más grandes influencers del momento.

Estas entrevistas normalmente tienen bastantes preguntas que son de broma, pues de eso trata el concepto dónde hace sentir incómodos a sus participantes para que al final se molesten con él y haya alguna escena polémica de enojo, peleas de contacto físico e incluso groserías.

Lo que parecía hacer una pregunta de bromas se convirtió en una respuesta seria por parte de youtuber HotSpanish, quién ha sido acusado y señalado en diversas ocasiones pues supuestamente estar vinculado con la muerte de su colega, cosa que nunca ha sido probada ni tampoco llevada ante las autoridades correspondientes, tratándose únicamente de rumores.

"Pues es lo mismo que contigo, solamente te conozco por videos. Has de cuenta que nos llevamos bien y me vuelves a invitar. En tu fiesta te pasó algo y luego digan que es mi culpa, era mi segunda vez interactuando con él, no era mi amigo. Los amigos son contados y te conozco, te respeto y podemos crear contenido, hacer algo juntos, pero al final una cosa es la amistad, y otra cosa es hacer colaboración, interactuar, ser amable, es lo que pasó, me tocó la mala situación y pues al final fue él"