El lujoso festejo de cumpleaños de MANELYK en Tulum; ¿manda fuerte INDIRECTA a Jawy? | VIDEO

Manelyk es una de las integrantes más famosas del reality show Acapulco Shore. Con su forma de expresarse conquistó a los fans del programa que seguían el día a día de la serie para ver las aventuras de la excéntrica Mane.

Manelyk González, nombre real de la ahora influencer, pasó por una transformación física durante las más de 6 temporadas que estuvo en Aca Shore. Su frase “Todo lo que ves es operado” es una de las más célebres de la famosa integrante del reality.

A pesar de que en Acapulco Shore vimos el lado más fiestero de los integrantes, la propia Manelyk ha aclarado que un reality show no muestra la realidad tal cual es, y si bien, lo que sucede no es actuado, sí están sujetos a un guión que deben seguir para mantener la atención del público y generar polémica.

Tras su paso por Aca Shore, Manelyk supo capitalizar bien su fama y el dinero obtenido con el reality, lanzándose como cantante y también como empresaria con su propia línea de fajas y jeans que moldean la figura. Y a pesar de sus múltiples cirugías, Mane es una férrea defensora del entrenamiento físico, actividad que comparte día a día en sus redes sociales.

“La Casa de los Famosos” fue el programa que en 2021 consolidó a Mane como una estrella de los reality shows, pues su entrada le dio el rating necesario al programa, además de que le dio el toque “picante” que le faltaba. Aunque también, fue la causa del rompimiento de su amistad con Celia Lora, de quien dijo: “No sabe cómo conducirse en un reality show”.

Manelyk compartió fotos y videos de su lujoso festejo de cumpleaños en Tulum. La influencer incendió las redes sociales al presumir su impresionante físico en diminutos bikinis frente al mar.

Rodeada de sus amigos más cercanos, Mane tuvo un exclusivo festejo de cumpleaños en el lujoso restaurant Bagatelle de Tulum. La influencer expresó en su cuenta de Instagram:

El mejor cumpleaños de mi vida!!!! Con mi gente, donde quiero estar, hacer lo que se me da la gana ….. eso para mi significa vivir feliz…. Y después de meses lo soy!!!! Soy la mujer más feliz y realizada, orgullosa de mi, de mis logros y errores….. y todo lo que tengo nadie me lo ha regalado… he trabajado duro por ello