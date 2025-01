Marisela es operada de último momento y cancela conciertos ¿cuál es su estado de salud?

La cantante Marisela informó a través de sus redes sociales que fue sometida a una intervención quirúrgica, que según describió era importante que se realizara y que no podría esperar, por lo que mencionó en un comunicado que varios de los conciertos que tenía programados para estos días no los podrá llevar a cabo debido a su recuperación.

Marisela quien también es conocida como la “Dama de hierro” por una de sus canciones, tuvo que cancelar los eventos que tenía en Guerrero, por lo que ofreció disculpas para todos los que esperan verla el 1 de febrero y mencionó que el concierto será reprogramado.

La cantante de 58 años con más de 40 años dentro del ambiente musical es conocida a nivel internacional por su trabajo arriba del escenario y también por todas aquellas canciones que ha logrado posicionar con la gente que las recuerda en cada reunión o que las corea en alguno de sus eventos en vivo.

Marisela fue operada de emergencia. Foto FB/ladamadehierro

¿Cuál es el estado de salud de Marisela?

En el escrito con el que ofrecieron la noticia sobre la operación de Marisela no mencionaron de qué se trató la intervención quirúrgica, pero si dejaron claro que la “Dama de hierro” se encuentra recuperándose en casa y espera regresar pronto al escenario para compartir con sus fanáticos sus canciones.

“Hace unos días tuve una intervención quirúrgica que no podía esperar más. Afortunadamente el resultado de esta cirugía fue favorable y me encuentro muy bien, recuperándome en casa. Lamentablemente esta causa de fuerza mayor me obliga a posponer mi presentación en Acapulco el 1 de febrero”, es parte del comunicado de Marisela.

Marisela cancela conciertos por su estado de salud. Foto FB/ladamadehierroofficial

¿Quién fue el gran amor de Marisela?

Aunque Marisela posee un gran talento vocal, millones de personas recuerdan que ella fue una de las parejas sentimentales del compositor Marco Antonio Solís y a pesar de que hace años que no están juntos, el público los sigue vinculando debido a todas las letras que la “Dama de hierro” Interpreta pero que son de la autoría de “El Buki”.

Por mucho tiempo se dijo que la cantante Marisela no podía olvidar la relación que tuvo con Marco Antonio Solís, puesto que se sabe que en ocasiones lo nombra en algún evento, pues puntualiza que el compositor de las melodías que interpreta es él afamado cantautor mexicano, por lo que le agradece e incluso da a conocer parte de la historia laboral que vivieron juntos.

