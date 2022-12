Andrés García: su hijo dice que sólo quiere ayudarlo, su nuera denuncia que se le dan dosis peligrosas de medicamento

Leonardo García emitió su postura luego de que su padre Andrés García externó su descontento y arremetiera contra él por entrometerse en los asuntos de su herencia y cuidados que le brinda su esposa Margarita Portillo. Al ser captado por las cámaras de Ventaneando durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el empresario y artista confesó que hasta el momento no ha visitado a su padre: "No, no se ha podido, por las circunstancias no se ha podido", explicó.

Sobre sus declaraciones con respecto a que Margarita y el hijo de ésta, Andrés López Portillo, presuntamente se han aprovechado del primer actor para despojarlo de sus bienes, Leo dijo: "pues sí, como bien dije una vez… Mira, esto ya es un circo, yo nada más he tratado de ayudar, eso es todo, pero ya también la forma en que me habla...".

Precisamente por la dura manera en que el primer actor le respondió, Leonardo finalmente expresó: “La forma en que me habla tampoco me gusta, yo solamente estoy tratando de ayudar. Un día dice ‘no me ha dado mi dinero’, y luego dice otra cosa. Solamente he tratado de ayudar, pero sale el tiro por la culata”.

Andrés García y su hijo están alejados (Foto: IG @andresgarciatvoficial)

Tras la denuncia de Leonardo con relación a que supuestamente el hijo de Margarita Portillo vendió la propiedad de "El Castillo" y le dio muy poco dinero a su padre por esta transacción, además de que no cuidaba adecuadamente al artista, Andrés García rompió el silencio asegurando que su hijo nunca se ha interesado por él, y que solo está al pendiente de las situaciones económicas o materiales, en lugar de preocuparse por su salud.

Leonardo García asegura que Margarita Portillo vendió "El Castillo"

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para "De primera mano" Leonardo García rompió el silencio y aseguró que la esposa de su padre, Margarita Portillo habría vendido una propiedad ubicada en la Ciudad de México llamada "El Castillo" con un costo aproximado de 60 millones de pesos. Por si fuera poco, reveló que Andrés García sólo recibió un millón de pesos y un automóvil de lujo:

"Yo no sé qué negociaciones habrán hecho, pero si tu papá te está diciendo que no te contesta el teléfono, ya vendió ‘El Castillo” y no sabe qué hacer yo digo ‘vamos a ver por qué” (…) El señor Andrés García es con pincitas porque un día es muy amoroso y otro te quiere acribillar, así lo aceptamos, así es, así lo queremos", mencionó.

Novia de Leonardo García asegura que don Andrés recibía dosis peligrosas de medicamento

Flaminia Villagrán, actual pareja de Leonardo García, se pronunció sobre la manera en que don Andrés se expresó contra él luego de que denunciara que Margarita Portillo no le brindaba los cuidados adecuados a su padre, y que Andrés López Portillo vendió una de las famosas propiedades del primer actor sin entregarle gran parte del dinero de la transacción.

De acuerdo con Villagrán, quien es cantautora y doctora guatemalteca, el primer actor no ha recibido el tratamiento adecuado para afrontar la enfermedad de cirrosis hepática que le fue diagnosticada hace meses, e incluso se lo hizo saber a su suegro en su momento.

"A Margarita, a su hijo (los conocí), eran las fechas de semana santa, entonces toda la familia de don Andrés se reunió. Hay algunos medicamentos que en mi opinión tendrían que ser más regulados, y yo prefiero no meterme tanto en esto, pero Leonardo sabe de lo que les estoy platicando", inició su relato Flaminia.

"Había un par de medicamentos que yo considero que no debería haber estado tomando en las dosis que estaba tomando y de la manera en que se las estaban administrando. Me preocupó muchísimo cuando lo vi. Incluso me senté con él a platicarle de los riesgos que eran y que no tendrían que ser, pero ya sabes, uno no se puede meter más de lo que le permiten", añadió en entrevista para el programa Ventaneando.

Flaminia Villagrán es la actual pareja de Leonardo García (Foto: IG @dra.flaminia)

De la misma manera, Flaminia destacó que su novio siempre ha estado al pendiente de su padre, a pesar de que Andrés García lo haya negado recientemente.

“Cada vez que yo iba a México, poniendo un pie en México, era ir a Acapulco, a ver y a cuidar a su papá, porque yo lo acompañaba en esos viajes, y yo soy doctora, entonces también lo ayudaba un poquito a que estuviera bien, a que no le faltaran cosas, como les digo hay altos y bajos, Leonardo sí ha estado para su papá ahí, y los más importante ahorita es que limen asperezas y darle sus últimos años de vida a don Andrés. Él jamás le faltaría el respeto a su papá, nunca, él estaba muy afectado, está muy triste”.

Finalmente, Villagrán reveló que en su reciente visita al puerto quisieron contactar al actor de 81 años para visitarlo, pero no tuvieron suerte. “Incluso el último viaje que hicimos a Acapulco era con la intención de ver a su papá, la idea de llevar a los niños y que también conocieran a la familia del lado de él, no lo logramos localizar, no nos contestaron el teléfono”, dijo al respecto.

Con información de Agencia México

