Reportan que los hijos de Andrés García buscarán la custodia del actor, acusan a su esposa de drogarlo

La familia de Andrés García sigue dando de qué hablar, pues recientemente se dio a conocer que sus hijos, Leonardo y Andrés Jr. estarían buscando su custodia legal, para que ya no sea cuidado por su esposa Margarita Portillo, quien supuestamente argumentan lo estaría drogando, así lo reveló una fuente a una importe revista de espectáculos, en la que también se dijo que la cónyuge está buscando quedarse con la herencia del actor, de 81 años.

Después de que Leonardo García explotara contra la esposa de su papá por no hacerle de su conocimiento el estado de salud y cuestionó sus intereses económicos, la revista Tv Notas publicó este martes una entrevista con un supuesto amigo de la familia, quien aseguró que el también actor, de 49 años, buscó a su hermano Andrés para unirse y encontrar una solución para que ya no esté a cargo de Margarita, su pareja que lo ha cuidado durante sus recientes recaídas debido a la cirrosis hepática que padece.

Andrés García está al cuidado de su esposa Margarita Portillo Foto: Especial

Hijos Andrés García buscan la custodia del actor

La fuente dijo a la publicación que los hijos del protagonista de "Pedro Navajas" ya están hartos de las mentiras de Portillo, por lo que están buscando asesoría legal, incluso Roberto Palazuelos, quien en días recientes mostró su apoyo a Leonardo, se ha ofrecido a auxiliarlos en el proceso. "Muchos amigos abogados, incluido el mismo Roberto Palazuelos, se han ofrecido a darle la ayuda legal para que obtengan la custodia de don Andrés y puedan sacarlo de casa de esta mujer, porque nada más no lo suelta”, aseguró, y agregó que su esposa controla todo, incluidas cuentas bancarias y hasta llamadas telefónicas.

"Leonardo ya habló con su hermano Andrés y ambos están de acuerdo que esta mujer no debe estar cerca de su padre, que más que un bien, le hace mal. Don Andrés nunca cambiará; de hecho, los hijos siempre han dicho que lo tiene embrujado. Desde que se conocieron hace once años se lo decían a su padre, pero él los tiraba de a locos, ya que con ella, don Andrés siempre dobló los brazos, cuando él es un hombre de carácter, por eso ahora hartos de los abusos y mentiras de Margarita, pelearán legalmente su custodia”, informó.

Sobre el consumo de drogas, por la que ingresó recientemente al hospital al tener una sobredosis de cocaína, la persona cercana a la familia indicó que Margarita Portillo sabe muy bien que el actor, de 81 años, consume esta sustancia y marihuana, así como alcohol y tabaco, además aseguró que conoce bien quién le da esas cosas, sin embargo, en una entrevista se hizo "la inocente". "Que no venga ahora con que le causó sorpresa cuando el médico le dijo que era una sobredosis por cocaína; el señor ya se quiere morir de un pasón y a ella le conviene que esto pase”.

Leonardo García llamó a su hermano Andrés Jr. para unirse contra Portillo Foto: Especial

“Don Andrés las pide, ella se hace de la vista gorda, porque sabe que cuando él se va a su casa de la Laguna, es para consumir alcohol o alguna droga, pero ante los medios se hace la inocente, la sorprendida. ¿Tú crees que después de once años, no conocerá a la persona con la que se casó?, ¡que no invente!”, explicó el supuesto amigo de la familia.

Asimismo, contó que Portillo está grabando contenido para hacer una bioserie de Andrés García, pues hasta una de sus amigas le ha hecho varias entrevistas sobre su vida. "Margarita ya tiene todo el negocio armado. Sin preguntarle a nadie, ella llevó a su amiga, quien poco a poco ha grabado en video y audio, vivencias de don Andrés para llevarlas a la pantalla. Margarita cree que no le queda mucho tiempo de vida al señor y aprovecha sus momentos de lucidez para sacarle provecho", destacó.

