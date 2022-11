Esposa de Andrés García revela que el actor fue hospitalizado por una sobredosis: “Lo encontré muy mal”

Andrés García ha encendido las alertas en los últimos meses por su complicado estado de salud que una vez más lo mantiene entre la vida y la muerte, así lo reveló su esposa, Margarita Portillo, quien detalló que fue hospitalizado de emergencia por una sobredosis ya que tras pedir estar solo en su casa de Acapulco -donde vive tras su retiro de los escenarios- tuvo acceso a cocaína y bebidas alcohólicas.

El pasado 16 de noviembre su esposa encontró al actor tirado en su casa casi inconsciente, por lo que no dudó en llamar a emergencias para que fuera atendido de inmediato. La salud de García se ha deteriorado desde que fue diagnosticado con cirrosis hepática resultado -tal y como lo señaló él en entrevista para “Ventaneando”- de una vida de excesos al consumir grandes cantidades de alcohol y otras sustancias ilícitas.

En entrevista para “De primera mano”, Margarita Portillo detalló que el protagonista del Pedro Navaja permaneció hospitalizado durante 72 horas para tratar el cuadro de neumonía que tenía y el de sobredosis, una indicación de los médicos ya que es este tiempo el recomendado para que el cuerpo se recupere.

“Lo encontré muy mal, no podía articular palabra (…) a Andrés siempre lo han rodeado personas para otras cosas, para que les invite la comida y otras cosa”, dijo Margarita al borde del llanto al ser cuestionada sobre la persona que le habría conseguido la cocaína a su esposo, aunque se negó a decir de quien se trataba aseguró que tiene en mente a una persona.

Detalló que Andrés García tuvo que ser sometido en el hospital debido a que se alteró, una actitud que mantiene en su casa y que complica los cuidados que necesita: “Está delicado porque no puede prescindir del oxígeno. Está necio y se lo quita porque le molesta la nariz”.

Andrés García admite excesos

El actor de “El privilegio de amar” admitió en más de una ocasión que las complicaciones actuales en su estado de salud se deben a los excesos que tuvo durante su carrera, sobre todo el consumo de cocaína y bebidas como el whisky, vodka y tequila que disfrutaba en exceso.

“Me dieron aprobar y me gustó, esto no es para que lo hagan los demás porque a la larga echa a perder el hígado la cocaína, ya hace un rato que la dejé (…) La disfruté muchos años, pero no es para que lo anden haciendo porque a la larga te da cirrosis, es lo primero que te friega ese tipo de estupefaciente”, dijo en entre vista para Ventaneando.

“Cuando era joven no se me escapaba ni un tequila”, recordó el actor quien detalló que fue entre los 20 y 25 años cuando probó por primera vez la cocaína, pues habrían sido personas cercanas a él quienes le ofrecieron.

Andrés García fue hospitalizado por sobredosis. Foto: IG @andresgarciatvoficial

