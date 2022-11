Andrés García: reportan que su esposa quiere quedarse con su millonaria herencia

Andrés García ingresó nuevamente al hospital el pasado 16 de noviembre debido a sus problemas causados por la cirrosis hepática. A pesar de su complicado estado de salud, sus hijos no se han comunicado con él, y esto se debe a que su esposa Margarita Portillo los alejó para quedarse con la herencia, según contó uno de los amigos del actor, quien reveló que serían alrededor de 30 millones de pesos en propiedades.

Este martes, la revista TV Notas publicó una entrevista con un supuesto amigo del protagonista de "Pedro Navajas", quien destacó que Andrés sólo tiene una persona que lo está cuidado y a su esposa, que tiene su casa aparte, a 40 minutos de la mansión del actor en Acapulco, Guerrero. En tanto, sus hijos: Andrés Jr., Leonardo y Andrea, no lo han visitado, no sólo por los problemas que tiene con su papá debido a su actitud, sino que también Margarita los ha alejado de él.

Margarita Portillo estaría interesada en la herencia

La fuente recordó que Portillo ha soportado infidelidades y malos tratos por parte de la leyenda del cine y la televisión, sin embargo, ella tiene un carácter fuerte, por lo que ahora busca quedarse con los ingresos que heredará Andrés García, de hecho el propio, actor, de 81 años, ha dicho que le dejará todo a su esposa y a una de sus hermanas, Rosa María García, mientras que a sus hijos los ha descartado completamente.

Margarita Portillo cuida a Andrés García en Acapulco IG @andresgarciatvoficial

"Margarita no es tonta, lo que ella quiere y ahora tiene es su dinero y desea apoderarse de todo, de todas sus propiedades (con un valor aproximado de 30 millones de pesos). Andrés García ha dicho desde hace mucho tiempo que no heredará nada a sus hijos, más bien sería todo para su esposa Margarita y una hermana del actor (Rosa María García), pero para sus hijos, prácticamente nada", indicó el supuesto amigo del estelar de "Tu o nadie", quien también destacó que su esposa administra todo.

De igual forma, indicó que Margarita negará que sea la heredera de García, y también le pedirá al galán de la televisión que no diga nada porque "no puede quedar como la mala del cuento". "Es una mujer que no tiene alma; esto que hace entre él y sus hijos, no es válido... ella debería permitirles amarse, estar cerca de él", destacó, pues durante la conversación explicó que lo ha alejado de Andrés, Leonardo y Andrea, a los cuales no les permite contactarse con su papá.

"Margarita siempre ha metido cizaña entre Andrés García y sus hijos, evitaba que lo vean a toda costa; les decía cuando estos lo buscaban, que estaba indispuesto o enfermo. Por su parte, a don Andrés le hablaba mal de ellos (...) (Le decía) que sus hijos solo lo querían por interés, que eran unos hijos malagradecidos, le hacía 'coco wash', por eso Andrés les tomó mucho rencor a sus hijos”, declaró la fuente a la revista de espectáculos.

Insisten en que Margarita Portillo es la causante de que Andrés García no hable con sus hijos Foto: Especial

Finalmente, confirmó que Andrea García ha buscado a su papá, sin embargo, Margarita Portillo no le ha permitido hablar por teléfono con él. Mientras tanto, sus hermanos han estado distanciados del actor debido a sus diferentes problemas, no obstante, el amigo de la estrella del cine espera que vuelvan a estar con el protagonista de melodramas. “Ojalá Andrea y los demás se pongan las pilas y busquen de verdad a su papá; si las cosas siguen así, no creo que Margarita les permita entrar a su funeral”.

