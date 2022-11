Leonardo García explota al hablar sobre la salud de su papá, Andrés García: "Me vale ma$%e"

La salud de Andrés García volvió a dar de qué hablar en la industria del espectáculo después de que su hija, Andrea García, concediera una entrevista en la que habló sobre las complicaciones que ha tenido en los últimos meses asegurando que el panorama es "doloroso".

Durante una entrevista, la actriz y conductora de televisión aseguró que el primer actor está perdiendo la "claridad mental" y por ello lanzó fuertes comentarios en su contra situación que calificó como "delicada". Además sentenció que hace unos días tuvieron un encuentro bastante "precioso", pero al día siguiente Andrés García la bloqueó por lo que actualmente no tienen ningún tipo de contacto.

Este viernes 11 de noviembre, después de que las declaraciones de Andrea García se viralizaran en los medios de comunicación, el programa matutino "Venga La Alegría" compartió una entrevista con Leonardo García, hijo de Andrés García, en la que habló sobre los dichos de su hermana.

Severamente molesto, el actor se negó a hablar sobre las declaraciones de Andrea García asegurando que no las ha visto. También les recordó a los reporteros que ese no era el tema del que iba a hablar pues ya se había expresado anteriormente sobre la salud de su papá.

"No las he visto. Me vale ma$%e, no voy a hablar. Ya hemos hablado mucho de eso (sobre la salud de su papá)", dijo frente a las cámaras de televisión.