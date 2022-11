Roberto Palazuelos se une a Leonardo García en contra de esposa de Andrés García: "Le importa el dinero"

Roberto Palazuelos explotó contra Margarita Portillo, esposa del actor Andrés García, pues se unió a las acusaciones que hizo Leonardo García, hacia la pareja de su padre. El empresario comentó el comunicado que colocó su amigo en redes sociales y aseguró que la mujer "solo busca el dinero"; ésta no es la primera vez que el también histrión hace unas declaraciones como ésta, pues anteriormente había dicho que se alejó del artista, de 81 años, por culpa de su conyugue.

La salud del protagonista de "Pedro Navajas" ha dado mucho de qué hablar, pues en los últimos meses ha ingresado al hospital en diferentes ocasiones. La última vez, Margarita aseguró que estaba grave y que también había tenido una sobredosis por una sustancia ilícita. Al cuestionarle el por qué no estaban sus hijos al pendiente del actor de cine y televisión, aseguró que no lo habían visitado y que la única que estaba cuidando a Andrés eran ella y su hermana Rosita García.

Leonardo García rompió el silencio y declaró que no lo dejan ver a su papá Foto: Especial

Estas declaraciones molestaron mucho al también actor Leonardo García, hijo del estelar de "Mujeres engañadas", quien colocó un comunicado en sus cuentas oficiales en donde aclaró que Portillo no le ha permitido ver a su papá y que no comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo. "No sé qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir”, se puede leer en el texto de la celebridad de 49 años.

Roberto Palazuelos también acusa a Margarita Portillo

Las reacciones ante las declaraciones del también hijo de Sandra Vale no se hicieron esperar, y uno de los que comentó la publicación fue Roberto Palazuelos, quien es amigo de la familia y que también ha tenido diferencias con Andrés García. “A esa Nargarita (sic) solo le importa el dinero”, escribió el empresario para mostrar su apoyo a Leonardo, quien es el primero en hablar sobre los rumores que aseguran que Margarita Portillo está alejando a sus hijos.

Foto: Especial

Esta no es la primera vez que la estrella de la serie "Palazuelos mi rey" habla así de la esposa de García, pues hace algunos meses aseguró que se había distanciado del histrión debido a que Portillo ocasionó una pelea por decirle "algunas mentiras". Desde entonces, Andrés está muy molesto con Palazuelos, de quien era muy unido, por lo que hasta lo sacó de su testamento dejando solamente a su pareja y a su hermana, descartando también a sus tres hijos: Leonardo, Andrea y Andrés Jr.

Sin embargo, no fue el único que contestó también las hijas de Rosita García replicaron, dejando ver que la única que está al pendiente de la salud y cuidados de Andrés García es Margarita Portillo. Asimismo, solicitó que quitara el comunicado que es una "mentira" y que mejor se dedique a procurar a su papá:

“Primo, esto es una broma de muy mal gusto. Tú perfectamente sabes el estado de tu papá y sabes que los únicos que lo están cuidando son Margarita y mi mamá (Rosita). Te pido que inmediatamente quites esta mentira de los medios, no tienes mad** que pongas esto. Ve tú a cuidarlo, adelante ve tú a cuidarlo, deja tu vida de jet set y dedícate a cuidarlo, lo cual no has hecho. Ten un poco de hue** y quita esto ahorita”, colocó Rosa, prima de Leonardo.

Roberto Palazuelos era muy cercano a Andrés García

Mientras que Maite, también contestó “De acuerdo con mi hermana primo, no es justo con las personas que con tanto esfuerzo están viendo por tu papá y agradecerían mucho les ayudaras también”. De esta forma, la familia se encuentra más dividida que nunca, pues mientras unos están con Margarita, otros se unen a Leonardo y sus hermanos contra la esposa de su padre que supuestamente no los deja verlo.