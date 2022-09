Roberto Palazuelos habla sobre la salud de Andrés García: "A todo el mundo nos llega el momento"

El empresario y actor de telenovelas, Roberto Palazuelos rompió el silencio para hablar sobre los recientes problemas de salud que vive el galán del Cine de Ficheras, Andrés García, con quien hasta hace unos meses tenía una excelente relación que iba más allá de una simple amistad.

Frente a las cámaras de televisión, el protagonista de "Muchachitas" dejó atrás las polémicas declaraciones que intercambió con Andrés García para pronunciarse sobre la complicada situación que vive. Además, envió un contundente mensaje a Margarita, esposa del exgalán de la televisión.

Este miércoles 28 de septiembre, el programa matutino "Venga La Alegría" compartió una entrevista con Roberto Palazuelos, quien lamentó que circulan fotografías y videos que muestran el actual estado de salud de Andrés García. Dijo que el actor es una "leyenda" y lo tendrían que "cuidar".

En otra parte de la entrevista, "El Diamante Negro", apodo de Roberto Palazuelos, confesó que actualmente está muy vulnerable pues su papá y Andrés García atraviesan complicados momentos de salud. Detalló que ambos están viviendo sus últimos días, pero espera que su adiós no sea pronto.

"A todo el mundo nos llega el momento. Nunca se está preparado para la muerte, creo que la muerte siempre sorprende y siempre duele, pero esperemos que no haya muerte ahorita", sentenció.

Además, el empresario dijo que no tiene nada que perdonar a Andrés García, pues está seguro que los polémicos mensajes que le envió hace unos meses los hizo por estar "medicado" y mal aconsejado. También descartó que tenga cualquier tipo de relación con Margarita, esposa del primer actor, pues dijo que siempre la apoyó y ella estuvo hablando mal de él.

"Yo no tengo que perdonarlo. No tengo ningún sentimiento malo contra él. A mí me duele", aseguró.