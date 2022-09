El Capi Pérez: además de quedar fuera del Mundial, TV Azteca quitaría uno de sus programas

Una vez más, El Capi Pérez se robó todos los reflectores en la industria del entretenimiento después de que trascendiera que TV Azteca estaría evaluando quitarlo como conductor estrella de uno de los programas más famosos que tiene en su amplia barra de contenido.

Como sabes, desde hace muchos años, el comediante forma parte del elenco estrella de la televisora del Ajusco colaborando en proyectos como "Venga La Alegría", "La Resolana" y "La Resolana Nius". Además es invitado frecuente a las transmisiones especiales del Día de la Independencia o Fiestas de Fin de Año.

A pesar de la gran aceptación que tiene por parte del público, todo parece indicar que El Capi Pérez dejará de aparecer en uno de los programas más famosos de la actualidad o al menos ese es el rumor que comienza a circular en las redes sociales.

Después de que la televisora del Ajusco anunciara importantes cambios en sus puestos directivos comenzó a circular el rumor de posibles movimientos en la barra de contenido, los cuales afectarían directamente a El Capi Pérez y uno de sus proyectos más famosos.

De acuerdo con la experta en temas de la farándula, La Comadrita, TV Azteca estaría considerando quitar de su barra de programación el programa "La Resolana Nius", conducido por Carlos Alberto Pérez, nombre verdadero del comediante.

Hasta el momento no se ha confirmado si el reporte es cierto, pero todo indica que El Capi Pérez continuaría como presentador del programa "La Resolana" y "Venga La Alegría". Se espera que en los siguientes días se esclarezca la situación.

Hace unas semanas, El Capi Pérez concedió una entrevista con distintos medios de la farándula en la que confesó que no irá con el equipo de Azteca Deportes a la próxima Copa del Mundo Qatar 2022, situación que le provocó un fuerte enojo.

"No estoy contemplado, me bajaron, me pusieron en la banca de ese evento. Sí me ardió un poquito, voy a estar apoyando desde la banca", sentenció.