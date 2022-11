Leonardo García arremete contra la esposa de su padre y la culpa por su delicada salud: “Nos duele y lastima”

El complicado estado de salud de Andrés García ha generado gran preocupación y desató una intensa pelea entre su familia, pues su hijo, el actor Leonardo García, estalló contra la esposa de su padre, Margarita Portillo, y la culpó del distanciamiento que existe entre ellos al impedirles cualquier tipo de comunicación y no permitirles el acceso a su casa de Acapulco donde pasa sus días tras su retiro de los escenarios.

El pasado 16 de noviembre se informó que el protagonista de “Pedro Navaja” fue hospitalizado de emergencia debido a complicaciones por la cirrosis hepática que tiene. Margarita Portillo informó en entrevista para “De primera mano” que encontró al actor tirado en su casa y fue atendido por una sobredosis de cocaína, además de que habría consumido bebidas alcohólicas y alimentos que afectan más su salud.

Comunicado de Leonardo García sobre la salud de su padre. Foto: IG @leonardogarciaof

Al respecto, Leonardo García señaló que Portillo no vive con su papá como ella lo ha dado a conocer en más de una ocasión y el deterioro en su estado de salud se debe a “un descuido humano”. Además, lamentó la manera en que lo expone a través de sus declaraciones en las que da detalles sobre las enfermedades que lo aquejan, por lo que cuestionó el “interés personal o económico” que tenga para alejar al actor de su familia.

“Desde hace ya mucho tiempo me encuentro sumamente preocupado y angustiado por su estado de salud real porque, desafortunadamente, la persona que en ocasiones lo atiende (…) No nos comparte la información completa ni los cuidados que está recibiendo y cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo. La única información que obtenemos es la que esta persona hace pública en medios de comunicación exponiéndolo de manera dolorosa dañando su integridad, imagen y eso como familia nos duele y lastima”, se lee en comunicado compartido por el actor en redes sociales.

Salud de Andrés García

Entre lágrimas, Margarita Portillo dio detalles sobre la salud del actor y señaló que hace algunos días lo habría encontrado tirado en su casa de Acapulco luego de que él le pidiera estar solo. Añadió que hasta el momento no había recibido ayuda de ninguno de los hijos de García pese a que, indicó, ellos tienen acceso a su número de teléfono y pueden visitarlo cuando lo desean.

“Lo encontré muy mal, no podía articular palabra (…) a Andrés siempre lo han rodeado personas para otras cosas, para que les invite la comida y otras cosa”, dijo Margarita al borde del llanto al ser cuestionada sobre la persona que le habría conseguido la cocaína a su esposo, aunque se negó a decir de quién se trataba aseguró que tiene en mente a una persona.

Detalló que Andrés García tuvo que ser sometido en el hospital debido a que se alteró, una actitud que mantiene en su casa y que complica los cuidados que necesita: “Está delicado porque no puede prescindir del oxígeno. Está necio y se lo quita porque le molesta la nariz”.

