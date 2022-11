Andrés García: ¿Quién es Margarita Portillo, esposa del galán del cine mexicano?

Fue hace unos días que el actor Andrés García volvió a alarmar a sus seguidores pues se dio a conocer que el actor volvió a ser internado, esta vez por haber consumido, alcohol y pollo frito, además de presuntamente otras sustancias tóxicas, esto según su esposa del galán ojiverde Margarita Portillo, afortunadamente ésta pudo llegar a tiempo y salvar la vida del actor.

Luego de esta noticia y mientras que el actor se recupera, Leonardo García, hijo de Andrés lanzó un comunicado de prensa en donde señala que Margarita Portillo, esposa del actor no deja que sus hijos se acerquen a él además de no compartirles información sobre su estado de salud, ante esto fue el propio Andrés García quien desmintió lo dicho por su hijo.

Es la cuarta y actual esposa del actor Andrés García, se conocen desde el año de 1997, durante una misa que se hizo por los damnificados del huracán "Paulina" en donde la actual esposa del actor perdió todo, pero fue tres años más tarde que formalmente comenzaron a salir .

“Es que ya me había pedido que nos casáramos dos veces antes, y no le hacía caso, y yo me casé con el vestido que pude, él preparó todo, dio las órdenes de todo… él se encargó de todo, y yo pienso que, si no hubiera sido así, o sea, fue de la mejor manera”, reveló Margarita Portillo