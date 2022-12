"Por tu culpa tengo cáncer": Ingrid Coronado relató como Fernando del Solar le pidió el divorcio 3 veces

La historia de amor entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar fue bastante peculiar, pues aunque muchos pensaron que comenzó "torcida", tiene una historia real detrás que muy pocas personas conocen. Para empezar, jamás se metió en la relación que él tenía antes de salir con él como pareja, reveló en entrevista para el canal de Yordi Rosado.

Para muchos, la imagen de la conductora es negativa por cómo se dieron las cosas, en especial cuando ambos se separaron justo al poco tiempo de haberle diagnostican cáncer. En ese momento se dijo que ella lo había dejado por lo que la tacharon de injusta, pero al parecer las cosas no fueron como muchos medios de comunicación escribieron en sus portadas.

"Realmente tenía un matrimonio bonito. Esa es la realidad. Sí teníamos algunas situaciones como cualquier pareja, pero había mucho amor entre nosotros y lo que creíamos en ese momento es que era una experiencia que nos iba a unir más como pareja y fortalecer como seres humanos", le platicó a Yordi Rosado.

Comienza en el minuto 01:30:00

El principio del final en la relación

Ingrid Coronado mencionó que Fernando del Solar le comunicó que ya no le daría continuidad a su tratamiento de quimioterapia debido a que se sentía más mal con ésta. Ella vivió muy mal el proceso pues sufría, aseguró, cada que le ponían las agujas en las sesiones. Esto para fue complicado debido a que se quedaba "sin energía" por lo que le pidió que lo acompañaran sus familiares, acuerdo que él aceptó.

La salud deteriorada del actor provocó lo mismo con su relación. Tras sufrir un paro respiratorio regresó, reveló, muy distinto. Aunque aseguró que le iba a echar ganas, cambió de manera radical con todo el mundo. El momento de su separación llegó entre muchas cosas, que incluso no quiso revelar, pero sí dijo que la relación con su suegra fue difícil y que optó por tomar distancia de las reuniones familiares. "Cuándo volvía, lo hacía de forma 'pantera'", dijo para después pedirle que aclarara lo que quería en la vida con ella.

Tras tomarse unos días Fernando del Solar regresó el día de su cumpleaños para decirle algo que no esperó nunca: "Quiero el divorcio. Por tu culpa tengo cáncer y ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy", mencionó Ingrid Coronado, quien explicó que no supo como salió de ese episodio, pues su corazón quedó hecho "pinole". Pero esas palabras no sólo las escuchó en esa ocasión, pues le exigió la separación y la culpó en otras dos ocasiones.

Fernando del solar abandonó sus quimioterapias por un tiempo (Foto: TW @AllAccessMex)

"Regresó muy mal, como si hubiera perdido la razón. Estaba perdido. y yo lo vi y lo acompañé, cuidé. Después estaba mejor que nunca y de pronto fue a ver a sus papás y cuando regresó, otra vez lo perdí", dijo la cantante. El cambio propició que él se fuera a Cuernavaca, Morelos, para pensarlo, pero un día le llamó por teléfono para decirle que estaba en el hospital y que por su culpa estaba enfermo.

Pero lo peor estaba por comenzar para ella, pues después le hicieron llegar la foto de una portada donde decía que ella lo había abandonado a él por su cáncer, declaración que él mismo dio y después se convenció de ello. "Empezó a contarse una historia que no existía", mencionó.

