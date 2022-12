VIDEO | Vanessa Huppenkothen le dice adiós a sus playeras de México y Alemania tras su eliminación de Qatar 2022

Vanessa Huppenkothen se encuentra más que desconsolada por la eliminación de México y Alemania de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Aunque ella se calificó como "ridícula", por haber manifestado su tristeza al borde de las lágrimas, tras la salida del Tri, ahora no le quedó de otra que dejar de lado su amor por el futbol y dedicarse a narrar los partidos que le restan al torneo. A través de un video publicado en sus redes sociales empacó las camisetas de ambas naciones bajó el título "fracaso total".

Aunque para muchos suene exagerado la realidad es que no miente en sentirse frustrada por el desempeño de ambas escuadras, pues es una de las periodistas más reconocidas y siempre ha expresado su cariño y conocimiento en el terreno de los deportes, siendo el futbol su más grande pasión. Sin embargo, los resultados en tierras árabes no fueron los que esperaba y ahora tendrá que conformarse con ver qué nació se corona como campeona del mundo.

"Fracaso… renuévense, limpien lo que no sirve!!!!!", fue el mensaje que Vanessa Huppenkothen colocó en la grabación donde se se puede escuchar "Bye Bye Bye" de Nsync. Bien dobladas, ambas casacas son depositadas en una maleta que cierra de manera estrepitosa. Sin duda, es un sentimiento que muchos comparten al ver a una Selección Nacional de México que "no nos representa" como mencionó el canciller Marcelo Ebrard la noche de este miércoles.

Vanessa Huppenkothen apoyó al Tri hasta el final (Foto: TW @vanehupp)

¿Por qué se fue contra Alemania, Vanessa Huppenkothen?

Como muchos habrán notado Vanessa Huppenkothen Labra, nombre completo de la también modelo, tiene un apellido bastante peculiar. Esto se lo debe a su padre Dieter Huppenkothen, quien es de origen alemán y quiere mucho. Hace un año se encontró con él en Croacia donde se pudieron al día, en dicho idioma, tras más de dos años de no verse.

A pesar de esto, la periodista nunca ha dejado de manifestar su amor por México y siempre lo ha apoyado en todos los aspectos. La prueba clara fue el video que hizo donde lloró desconsolada por la salida del conjunto tricolor de la justa mundialista. No obstante, al correr sangre alemana en su cuerpo es natural que apoye también a la nación europea.

Vanessa Huppenkothen también se decepcionó de Alemania (Foto: TW @vanehupp)

Alemania se va sorpresivamente de Qatar pese a la victoria

¿Salió el balón o no? El gol de la victoria de Japón ante España (2-1), que provocó indirectamente la eliminación de Alemania y dolió especialmente entre los hinchas de la "Mannschaft", entre los cuales dará que hablar en los próximos días. Si en lugar de ganar los nipones hubieran empatado, habría clasificado por la diferencia de goles, tras su victoria 4-2 ante Costa Rica.

Alemania concluyó en el tercer lugar también con 4 puntos pero con una diferencia de goles que beneficiaba a España, mientras Costa Rica fue última con 3 unidades. Hansi Flick, director técnico del conjunto teutón, descartó dimitir a pesar de la eliminación, caso contrario a Gerardo "Tata" Martino con México:

"Trabajar con este equipo me motiva. Pero después de este partido, no es el momento de hablar de lo que viene. Disfruto, tenemos un buen equipo y buenos jugadores que están llegando. Eso (la continuidad en el puesto) no dependerá de mí", explicó el exentrenador del Bayern de Múnich.

Con información de AFP

