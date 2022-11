AMLO felicita a la Selección Mexicana pese a fracaso en el Mundial: "Nos dio momentos de alegría y esperanza"

La tarde de este miércoles todo México se paralizó durante el encuentro que tuvo la Selección Nacional frente a su similar de Arabia Saudita dentro de la Copa del Mundo Qatar 2022. Aunque la situación era complicada para los jugadores aztecas, no imposible; sin embargo, a pesar de los esfuerzos y haber ganado 2-1, quedó fuera de la siguiente fase. Aunque esto decepcionó a muchos connacionales el presidente Andrés Manuel López Obrador los felicitó a través de un mensaje publicado desde su cuenta de Twitter.

El mandatario mencionó que el encuentro disputado les dio momentos de alegría y esperanza a todos los mexicanos. A pesar de no poder avanzar a los octavos de final, les dio ánimos y compartió una frase de los memoriales de Culhuacán para que no se sintieran tan mal. Cabe destacar que de cualquier manera no habrían podido pasar, pues necesitaban hacer un tercer gol y evitar recibir alguno.

"Felicidades a la Selección, en particular por el juego de hoy que nos dio momentos de alegría y esperanza. ¡Ánimo! Como se expresó hace siglos en los Memoriales de Culhuacán: "En tanto que permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México-Tenochtitlan", escribió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mensaje del Presidente al Tri (Foto: TW @lopezobrador_)

Qatar 2022 quedará para siempre como el Mundial en el que se fue con dos derrotas y dos goles a favor en tres partidos (0-0 ante Polonia, derrota 2-0 ante Argentina y victoria 2-1 ante Arabia Saudita). Volverá a recibir la competición en 2026, compartiéndola con Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en el primer país que la organiza en tres ocasiones. Y tiene por delante un importante trabajo de reconstrucción para igualar sus anteriores prestaciones como anfitrión.

Resumen de la jornada

Argentina derrotó 2-0 a Polonia el miércoles y se quedó con el primer puesto del Grupo C de Qatar 2022, en el que los polacos terminaron segundos por mejor saldo de goles que México, que venció 2-1 a Arabia Saudita pero se despidió del Mundial. La victoria argentina incluso pudo ser más amplia pero el portero Wojciech Szczesny, el mejor exponente del equipo europeo, le atajó un penal a Lionel Messi en el primer tiempo, cuando el marcador estaba cerrado.

De esta manera, Argentina termina primera con seis puntos, pese al sacudón del debut, cuando perdió con Arabia Saudita por 2-1. Polonia clasificó con cuatro puntos en segundo lugar por mejor diferencia de goles que México, 0 contra menos 1, que venció a Arabia Saudita por 2-1 en el estadio Lusail pero no le alcanzó. Henry Martín a los 47 minutos y Kuis Chávez a los 52 ilusionaron al Tri, pero un gol de Al-Dawsari a los 90+5 acabó con el sueño de los miles de mexicanos presentes en Doha.

México le ganó a Arabia Saudita, pero no pasó a la siguiente fase del Mundial (Foto: TW @miseleccionmx)

Más temprano, en el estadio Al Janoub, en la zona costera de Al Wakrah, Australia dio la nota al vencer 1-0 a Dinamarca y clasificar como segunda del Grupo D con seis puntos, los mismos que Francia que ya había conseguido su boleto en la fecha pasada y este miércoles perdió con Túnez por 1-0 con una formación repleta de suplentes.

Mathew Leckie a los sesenta minutos anotó el tanto de la histórica victoria Aussie, que de esta manera igualaron su mejor actuación histórica en un Mundial, la segunda ronda que logró la generación dorada del fútbol australiano de Mark Viduka, Harry Kewell y Tim Cahill en Alemania-2006.

Túnez por su parte se despide del Mundial con una victoria de prestigio, gracias a un solitario gol del capitán Wahbi Khazri (58), pero el triunfo australiano le impidió llegar a octavos de final. Australia jugará en octavos de final el sábado desde las 19H00 GMT en el estadio Ahmad Bin Ali contra Argentina, mientras que el vigente campeón mundial Francia lo hará el domingo desde las 15H00 GMT contra Polonia en el estadio Al Thumama.

Con información de AFP

