López Obrador prevé convencer a los gobernadores que no quieren sumar al IMSS-Bienestar

Coatzacoalcos (enviado).- Desde Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó este miércoles un reclamo a gobernadores del país que no se han sumado al Plan IMSS-Bienestar, que federaliza los servicios de salud, aunque confío que poco a poco se irán convenciendo.

Y es que al momento, solo nueves de los 32 estados de la República se han sumado a dicho plan con el que López Obrador quiere implantar en el país un nuevo sistema que garantice a la población mexicana un servicio de salud universal de calidad y gratuita. Las entidades son: Nayarit, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche, Guerrero y Veracruz

“Vamos a que la federación se haga cargo del la atención médica a la población que no tiene seguridad social. Como aquí lo mencionó Zoé, no todos los gobernadores están de acuerdo, pero van a ir poco a poco van a ir entendiendo de que es lo mejor el que se tenga un sólo sistema de atención médica con el IMSS Bienestar”, dijo.

El presidente asegura que poco a poco irán cediendo. FOTO: Presidencia.

El llamado de López Obrador fue durante el evento que encabezó este miércoles de supervisión del Plan de Salud IMSS-Bienestar en Veracruz, en el hospital del IMSS Bienestar “Valentín Gómez Farías”.

“Aquí en Veracruz no hay ningún problema porque Cuitláhuac (García) no sólo está adhiriéndose, sumándose a este plan sino que él ya avanzó rehabilitando centros de salud, ya ha invertido en salud, pero esto no ha sucedido en otros estados. Entonces, vamos a levantar todo el sistema de salud”, dio.

Durante el evento, decenas de asistentes aplaudían al presidente de la República y a la par le exigían ser contratados como trabajadores con plazas en el sistema de salud público. Al final, también fue perseguido por la gente que buscaba saludarlo, entregarle peticiones por escrito a sus problemas y agradecerle también programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores.

