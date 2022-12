Marcelo Ebrard se va duro contra "El Tri": "Hoy vi una selección sin capacidad de representarnos"

Este miércoles 30 de noviembre quedó marcado en la historia del futbol mexicano, pues a pesar de la victoria de la Selección Nacional Mexicana frente a su similar de Arabia Saudita dentro de la Copa del Mundo Qatar 2022, no le alcanzó para avanzar a los 8vos de Final. Este descalabro fue comentado por todos, incluso por los políticos que emitieron sus opiniones. En el caso de Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), no se tocó el corazón y aseguró que vio "una selección sin capacidad de representarnos".

A través de su cuenta de Twitter, el canciller evocó a los seleccionados que ganaron la Copa de mundo Sub 17 en el año 2011 y afirmó que los jóvenes de ese entonces sí "nos representan". El mensaje del funcionario federal estuvo acompañado por una imagen de los futbolistas que nos representaron en aquel año y dejaron huella. De igual forma, mencionó que se puede volver a la gloria si se lo proponen para el 2026, fecha en la que México será del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá.

"Hoy ví una selección sin capacidad de representarnos . Los campeones del mundo en 2011 nos representan. A veces se olvida y la mediocridad se extiende, pero podemos lograrlo en 2026 si nos decidimos desde hoy a ser así,sin concesiones, como en aquella ocasión imborrable", escribió Marcelo Ebrard.

El presidente López Obrador también se manifestó

Pero el titular de la SRE no fue el único en pronunciarse sobre el resultado de la Selección Nacional Mexicana, también lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a través del mismo medio de comunicación. Sin embargo, su postura no fue tan severa, pues sabe muy bien que los jugadores y cuerpo técnico no tiene una buena aprobación tras su breve paso por la justa mundialista en tierras árabes.

Caso contrario a Marcelo Ebrard, el mandatario federal felicitó a los futbolistas por haberle brindado a los mexicanos momentos de alegría y esperanza, algo que fue cierto con los dos goles anotados y a la espera del tercero que hubiera colocado al conjunto tricolor en la siguiente fase del torneo.

"Felicidades a la Selección, en particular por el juego de hoy que nos dio momentos de alegría y esperanza. ¡Ánimo! Como se expresó hace siglos en los Memoriales de Culhuacán: 'En tanto que permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México-Tenochtitlán'", escribió el presidente López Obrador.

Qatar 2022 quedará para siempre como el Mundial en el que se fue con dos derrotas y dos goles a favor en tres partidos (0-0 ante Polonia, derrota 2-0 ante Argentina y victoria 2-1 ante Arabia Saudita). Volverá a recibir la competición en 2026, compartiéndola con Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en el primer país que la organiza en tres ocasiones. Y tiene por delante un importante trabajo de reconstrucción para igualar sus anteriores prestaciones como anfitrión.

