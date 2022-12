Messi ya habló de la polémica de la playera de México y todo el pleito con "El Canelo": "No tengo que disculparme"

Lionel Messi finalmente rompió el silencio tras la polémica que armó Saúl "Canelo" Álvarez por empujarla playera tricolor durante los festejos en los vestidores tras ganarle con Argentina a la Selección Nacional Mexicana 2-0. El boxeador no se aguantó las ganas de mandarle un contundente mensaje amenazante al futbolista, pero no fue hasta apenas que éste habló al respecto: "Fue un mal entendido", mencionó en conferencia de prensa.

Este miércoles el pugilista tapatío se disculpó a través de su cuenta de Twitter y después llegaron las palabras de la "Pulga" quien aseguró que aquellos que lo conocen bien saben que no es irrespetuoso. De igual forma negó ofrecer una disculpa pública debido a que jamás ofendió a México o a sus conjunto representativo.

"Fue un mal entendido. Quien me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. No tengo que disculparme porque no le falté el respeto a la gente de México, ni al equipo, ni a nadie", dijo Lionel Messi ante medios de comunicación. De igual manera no explicó que sólo se sacaba los tacos con los pies y por error pateó la casaca del Tri.

El "mal entendido" que creció como bola de nieve

Como ya se explicó con antelación, Lionel Messi festejó junto con sus compañeros la victoria contra México; sin embargo, tras intentar quitarse los zapatos con los pies pateó la playera de intercambio que recibió. Este hecho provocó la ira de Saúl "Canelo" Álvarez quien dijo que estaba “limpiando el piso" con la camiseta mexicana y que fue una actitud irrespetuosa de la estrella argentina hacia los mexicanos.

"Que le pida a Dios que no me lo encuentre", tuiteó Canelo. Messi se estaba quitando el botín derecho cuando, aparentemente sin querer, movió la camiseta que había intercambiado con un jugador mexicano tras el triunfo por 2-0. La prenda estaba en el piso mientras los argentinos celebraban en el vestuario.

El exdelantero argentino Sergio “Kun” Agüero salió en defensa de Messi: "Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario”, escribió en Twitter. “Las camisetas siempre, después que se terminan los partidos, están en el piso por el sudor". El exfutbolista español Cesc Fábregas también defendió a Messi diciendo que es normal que los futbolistas dejen las camisetas en el piso antes de llevarlas a lavar.

Tras una ola de dimes y diretes Saúl "Canelo" Álvarez se disculpó con un sincero mensaje a través de su cuenta de Twitter: "Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final", escribió el pugilista.

Disculpa pública del "Canelo"(Foto: TW @Canelo)

