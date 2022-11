"Canelo" Álvarez explota contra Messi tras polémico video: "Que no me lo encuentre"

Las selecciones nacionales de muchas naciones trabajaron mucho para poder calificar a la Copa del Mundo Qatar 2022, México y Argentina son dos de éstas, mismas que se ubican en el Grupo C, algo que levantó de inmediato la curiosidad de todos los hinchas, pues ambas escuadras tienen historia, aunque la sudamericana más ya que tiene dos campeonatos en su historia. Este sábado se enfrentaron bajo una enorme tensión, pues los albicelestes corrían el riesgo de ser eliminados sin embargo fue totalmente lo opuesto y los dimes y diretes parecen haber alcanzado a Saúl "Canelo" Álvarez.

En un encuentro donde los jugadores aztecas estuvieron presionando, terminaron viendo como les metieron dos goles, el primero de Lionel Messi uno de los mejores futbolistas del mundo. Como era de esperarse, la victoria argentina emocionó mucho a sus aficionados y en especial a los seleccionados, quienes festejaron con cánticos, gritos y brincos en los vestidores. Sin embargo, ocurrió algo que nadie se esperó: el delantero con el número 10 "pateó" la playera verde del Tri.

A través de un video que se filtró a las redes sociales, se puede observar que el jugador del París Saint-Germain empujó con la punta de su taco la casaca, que estaba en el suelo. No obstante, también se puede ver que la acción corresponde a que se estaba quitando el zapato. El hecho generó controversia donde el pugilista tapatío no dudó en expresarse con firmeza en contra de la "Pulga".

El "Canelo" se lanza contra Lionel Messi

Apenas vio la grabación Saúl "Canelo" Álvarez y no dudó en expresar su molestia a través de su cuenta de Twitter. "Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mam$%& que hizo. La afición es una cosa nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!!", escribió molesto el pugilista.

Pero las cosas no quedaron ahí, pues pues no dudó en lanzarle una severa advertencia en caso de que llegaran a coincidir en un algún lugar: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!". Como era de esperarse, todas las declaraciones se viralizaron de inmediato. Por su parte, los internautas se dividieron en dos bandos, aquellos que apoyaron al atleta mexicano y los que pidieron que no se tergiversaran las cosas ya que Lionel Messi es una persona respetuosa.

"Canelo" Álvarez se molestó con Lionel Messi (Foto: TW @Canelo)

