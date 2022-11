Lionel Messi convierte de penal el primer gol de Argentina en el Mundial

El astro argentino Lionel Messi lidera a su país en el partido de debut en el Mundial de Catar-2022, contra Arabia Saudita este martes en Lusail, en un once en el que Alejandro 'Papu' Gómez, Ángel Di María y Lautaro Martínez conforman el poderoso ataque latinoamericano.

Desde el primer minuto en contra de Arabia Saudita se adueñaron del campo con pases y contragolpes que los pusieron en gran ventaja frente al arquero sin poder culminar las acciones con un gol. A penas a los nueve minutos llegó una oportunidad excepcional desde las bandas argentinas.

La albiceleste estaba por cobrar un tiro libre desde afuera del área, pero minutos antes hubo una falta en el área donde abrazan al jugador argentino Leandro Paredes, y finalmente se cobró penal en favor de la selección argentina, Lionel Messi agarró el balón, lo puso en el manchón penal e hizo la faena.

Con potencia, buena colocación y mucha concentración, Messi la clavó en el lado izquierdo engañando completamente al árbitro. Su festejo fue uno de los más emotivos hasta el momento, pues acerca a su selección, por lo menos en tres puntos, a clasificar a la siguiente ronda.

Una fotografía del tobillo de Messi, aparentemente hinchado bajo su calcetín, había generado revuelo el lunes en las redes sociales, aunque el propio Messi fue tajante en su comparecencia a la prensa al decir que se encontraba "muy bien físicamente" y "sin ningún problema" ni "nada raro".

Messi lleva su equipo en la espalda y porta el gafete de capitán. Crédito: Andres Pina / MexSport

El propio Messi se había ejercitado en el gimnasio y con trabajo diferenciado en al menos dos sesiones esta semana en Catar, aunque desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tranquilizaron explicando que no existía ningún problema físico. El propio jugador dijo el lunes que había tenido "un golpe" y que únicamente fue "por precaución".

Segundo partido del Grupo C

Las selecciones de México y Polonia se verán las caras el martes 22 de noviembre en el estadio 974 de Doha y dicho duelo entre los equipos pertenecientes al Grupo C dará inicio en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido entre México y Polonia en el Mundial de Qatar 2022 se podrá seguir a través de Las Estrellas, Canal 5, Azteca Siete, TUDN, ViX Plus, Sky Sports y Sky Blue To Go, además, en El Heraldo de México te mantendremos informado de todo lo que ocurra en este y todos los partidos de Qatar 2022.

Con información de EFE...

SIGUE LEYENDO:

Gareth Bale se pone la capa de héroe y consigue el empate para Gales ante EU

VIDEOS: Jack Grealish cumple promesa y dedica gol a un niño con parálisis cerebral

Qatar 2022: así fue la dura protesta de Inglaterra en pleno partido que incomodó a la FIFA