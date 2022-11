México vs Polonia: horario y dónde ver el partido del Mundial | Grupo C

México hará su debut en el Mundial de Qatar 2022 ante la selección de Polonia el martes 22 noviembre con un encuentro que se disputará en el estadio 974 de Doha, por lo que en esta nota te diremos todo lo que tienes que saber al respecto para que no pierdas detalle de este encuentro correspondiente al Grupo C done también figuran las selecciones de Argentina y Arabia Saudita.

¿Cómo llegan México y Polonia al Mundial de Qatar 2022?

La Selección mexicana logró conseguir su boleto al mundial luego de finalizar en la segunda posición del octagonal final de Concacaf, sin embargo, sufrió en más de una ocasión debido a la irregularidad de los dirigidos por Gerardo “El Tata” Martino, quien también ha sido severamente cuestionado por su convocatoria final, sin embargo, el estratega argentino se dijo confiado en el trabajo del grupo y se declaró listo para iniciar la aventura mundialista.

Por su parte, Polonia sufrió para conseguir su clasificación a Qatar 2022 pues fue hasta la repesca cuando aseguró su pase a la justa mundialista, no obstante, esto no significa que sea un rival de poca monta pues en la cancha cuenta con distintos talentos de talla mundial, los cuales estarán comandados por el histórico goleador Robert Lewandoski.

México vs Polonia: horario y dónde ver el partido del Grupo C

Las selecciones de México y Polonia se verán las caras el martes 22 de noviembre en el estadio 974 de Doha y dicho duelo entre los equipos pertenecientes al Grupo C dará inicio en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido entre México y Polonia en el Mundial de Qatar 2022 se podrá seguir a través de Las Estrellas, Canal 5, Azteca Siete, TUDN, ViX Plus, Sky Sports y Sky Blue To Go, además, en El Heraldo de México te mantendremos informado de todo lo que ocurra en este y todos los partidos de Qatar 2022.

