Así serán las alineaciones de México vs Polonia para el partido debut en Qatar 2022

Este miércoles 22 de noviembre, la Selección Mexicana dirigida por Gerardo "Tata" Martino debutará en la Copa del Mundo Qatar 2022 cuando se mida a su similar de Polonia en actividad del Grupo C. Aquí te presentamos la posible alineación que usará México para su primer partido en la Fase de Grupos.

Los convocados de México para Qatar 2022

Hace unas semanas, Gerardo "Tata" Martino presentó la lista de 26 futbolistas mexicanos que estarán en Qatar 2022. Los grandes ausentes en la convocatoria fueron Diego Lainez y Santiago Giménez, además, del lesionado Jesús "Tecatito" Corona.

Porteros : Guillermo Ochoa (América), Rodolfo Cota (León) y Alfredo Talavera (FC Juárez).

: Guillermo Ochoa (América), Rodolfo Cota (León) y Alfredo Talavera (FC Juárez). Defensas : Néstor Araujo (América), Gerardo Arteaga (Genk), Kevin Álvarez (Pachuca), César Montes (Rayados), Johan Vásquez (Cremonese), Jorge Sánchez (Ajax), Héctor Moreno (Rayados) y Jesús Gallardo (Rayados).

: Néstor Araujo (América), Gerardo Arteaga (Genk), Kevin Álvarez (Pachuca), César Montes (Rayados), Johan Vásquez (Cremonese), Jorge Sánchez (Ajax), Héctor Moreno (Rayados) y Jesús Gallardo (Rayados). Mediocampistas : Luis Chávez (Pachuca), Héctor Herrera (Dynamo), Andrés Guardado (Betis), Edson Álvarez (Ajax), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Erick Gutiérrez (PSV), Carlos Rodríguez (Cruz Azul) y Luis Romo (Rayados).

: Luis Chávez (Pachuca), Héctor Herrera (Dynamo), Andrés Guardado (Betis), Edson Álvarez (Ajax), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Erick Gutiérrez (PSV), Carlos Rodríguez (Cruz Azul) y Luis Romo (Rayados). Delanteros: Raúl Jiménez (Wolverhampton), Alexis Vega (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas), Uriel Antuna (Cruz Azul), Rogelio Funes Mori (Rayados), Henry Martín (América) e Hirving "Chucky" Lozano (Napoli).

La Fase de Grupos de México en Qatar 2022

Durante el sorteo de la Copa del Mundo, México quedó ubicado en el Grupo C junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia. Su primer partido será ante Polonia este miércoles 22 de noviembre a las 10:00 horas; el próximo sábado 26 de noviembre jugará ante Argentina y el miércoles 30 enfrentará a Arabia Saudita a las 13:00 horas.

México vs Polonia: horario y dónde ver

Será este miércoles 22 de noviembre cuando la Selección Mexicana debute en la Copa del Mundo frente a Polonia. Las acciones las podrás seguir completamente en vivo por TUDN y Azteca Deportes en punto de las 10:00 horas.

Las posibles alineaciones de México vs Polonia

Hasta el momento no han sido confirmadas las alineaciones del México vs Polonia, pero todo indica que Gerardo "Tata" Martino saltaría en su debut en Qatar 2022 con el siguiente once titular:

Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Héctor Herrera y Luis Chávez; Hirving Lozano, Alexis Vega y Henry Martín.

