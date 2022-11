Francia vs Australia: horario y dónde ver el partido del Mundial | Grupo D

El seleccionador francés, Didier Deschamps, es consciente de que ha perdido una pieza clave con la lesión de Karim Benzema, pero a pocas horas de su debut en el Mundial de Qatar aseguró que ese contratiempo no cambia sus planes ofensivos.



"La desgraciada ausencia de Karim no modifica las opciones ofensivas que teníamos cuando él estaba", afirmó el técnico, que apunta a la titularidad de Olivier Giroud en el puesto de "9", un jugador que estaba casi descartado, pero que ha vuelto a entrar en sus planes: "Hasta cuando no marca es un atacante útil, porque hace marcar a los demás".



Deschamps asumió su decisión de no convocar a ningún jugador en el puesto de Benzema: "El grupo está suficientemente armado así. Estimo que con lo que tenemos, tenemos suficiente".



El técnico, que tiene la labor de revalidar el título mundial, algo que nadie ha conseguido desde la Brasil de 1962, prefiere no fijarse por ahora metas más allá del duelo contra Australia, su primer rival, el mismo con el que abrieron en Rusia su participación hace cuatro años.

Así llega Australia

El seleccionador australiano, Graham Arnold, se mostró este lunes "decepcionado" por la ausencia de Karim Benzema con el equipo francés, frente a quien mañana debutará en el Mundial de Qatar.



"Estoy decepcionado por su ausencia porque es una experiencia fantástica jugar contra el Balón de Oro. Merece ser el mejor del año y estoy triste de que no esté", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al choque de mañana, informó EFE.



El entrenador restó importancia a las bajas que ha sufrido Francia en este Mundial y aseguró que en la preparación del partido se centran más en su propio juego que en los nombres del rival: "La idea es que vamos a jugar contra diez camisetas azules, no solo contra un jugador".



Arnold, el primer australiano a dirigir a la selección de su país en un Mundial, destacó la emoción "personal" y del equipo en la preparación de la competición, a la que accedieron tras derrotar a Perú en la repesca.

Francia vs Australia: horario y dónde ver

El partido entre la Selección de Francia y la de Australia se disputará este martes 22 de noviembre en punto de las 13:00 horas en el Estadio Al Janoub en la ciudad de Al Wakrah. El partido lo podrás ver en México completamente en vivo por la señal de Sky Sports.

