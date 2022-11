VIDEO | Yanet García vendió elotes antes de ser famosa: "toma la decisión de ir por tus sueños"

Aunque muchos personajes del mundo de la farándula tuvieron el apoyo de algún conocido o familiar que ya estaba dentro de ésta, también existen algunos más que tuvieron que picar piedra para hacerse de un nombre. Este fue el caso de Yanet García, una joven de 32 años que se encuentra en Estados Unidos haciendo realidad su sueño de convertirse en la mejor Personal Trainer.

Es necesario destacar que la originaria de Santiago, Nuevo León, fue conocida en la televisión mexicana como la "Chica del Clima" debido a que presentaba las noticias en este segmento. Sin embargo, se ganó el corazón de todos porque siempre se puso algunos atuendos ajustados que remarcaron su cincelada figura atlética.

De igual manera, Yanet García destacó como conductora y actriz de teatro. Todo iba viento en popa en su vida, pues aunque le costó mucho trabajo ingresar a los medios de comunicación, tomó la decisión de darle la espalda, hacer las maletas y concretar sus sueños en el terreno fitness. Desde siempre llamó la atención por sus consejos para tener un cuerpo como el de los dioses, pero al estar un poco limitada viajó al país vecino del norte para certificarse, algo que logró con el paso de los meses.

Yanet García era la "Chica del Clima" en México (Foto: IG @iamyanetgarcia)

Yanet García vendió elotes; lanza poderoso mensaje a sus seguidores

A través de sus historia de Instagram, Yanet García montó una serie de videos para tener una cercanía con sus seguidores después de algunas semanas. Incluso, ella misma celebró el haberse acercado una vez más a ellos después de estar atareada con mucho contenido que les presentará en los próximos días.

En una dinámica de preguntas y respuestas la joven regiomontana y modelo de OnlyFans les explicó que muchas personas sólo ven su vida como la punta del iceberg: éxito, seguidores, fama, etc. No obstante, aclaró que lo que hay debajo es mucho trabajo de años. De igual manera aclaró que ella no pertenece a una familia de dinero, por el contrario, su núcleo es humilde y compuesto por gente trabajadora de la cual se siente muy orgullosa.

Yanet García se certificó como Personal Trainer (Foto: IG @iamyanetgarcia)

De igual manera expresó que ella se ganó todo lo que tiene gracias al esfuerzo que empleó desde abajo: "hice un castig para entrar a Televisa. No tenía contactos, no tenía conocidos. Estuve trabajando de lunes a viernes levantándome a las 3 de la mañana para crear un nombre haciendo teatro, haciendo televisión. Antes de ser famosa trabajé de recepcionista, vendiendo elotes, vendiendo celulares, ganando mil pesos por semana", afirmó.

Después de mucho trabajo, Yanet García dijo que se siente orgullosa de todo lo que ha logrado, pues ahora es una mujer independiente que lucha por sus sueños todos los días "y si yo pude, tú también puedes lograrlo", pero que es cosa de tomar la decisión de ir por ellos y trabajar por ellos. "Allá afuera hay niñas mucho más guapas que yo, con mucho mejor cuerpo y no tienen el alcance que yo tengo porque detrás de esto, hay mucho trabajo y hay muchas personas que podrán tener esto, pero si no trabajas fuerte y no haces un nombre, difícilmente vas a llegar lejos", señaló.

Yanet García entró a la TV tras realizar un casting (Foto: IG @iamyanetgarcia)

