"Canelo" Álvarez ahora contra el Kun Agüero tras polémica por Lionel Messi y la playera de México

Lo que inició como una posible acción sin intención creció como bola de nieve entre México y Argentina. En este caso Saúl "Canelo" Álvarez no toleró que Lionel Messi pateara la playera verde en los vestidores, tras su victoria frente al Tri. Con una ola de dimes y diretes donde algunas personalidades participaron como el comentarista deportivo David Faitelson, el exfutbolista Sergio “Kun” Agüero y el jugador Cesc Fábregas.

Para el pugilista tapatío fue una ofensa grave la acción del delantero argentino por lo que no se aguantó y amenazó con que le pida a Dios que no se encuentren, dando a entender que podría enseñarle un poco de boxeo tomándolo como sparring. Esto llamó la atención de todo el mundo en Twitter, por lo que la polémica no se hizo esperar.

A través del mismo medio, el ahora empresario y comentarista le mandó un contundente mensaje al atleta del cuadrilátero: "Señor 'Canelo' no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da", mencionó sin que obtuviera una pronta respuesta... pero esta sí llegó.

El "Canelo" se molestó por la acción de Messi (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué le respondió Saúl "Canelo" Álvarez al Kun Agüero?

La tarde de este lunes 28 de noviembre cuando todo el mundo pensó que se habían calmado los ánimos, Saúl "Canelo" Álvarez, actual campeón mundial de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring de peso supermediano le mandó un mensaje breve al Kun Agüero al que tildó de hipócrita, pues acusó que antes lo buscaba de una manera muy distinta a como le escribió para defender a Lionel Messi.

"Tu también cabr$%… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabr$%", reveló el pugilista sin volver a poner nada más. como era de esperarse se desataron una ola de insultos entre internautas de ambas naciones y contra el boxeador quien desde este domingo exigió respeto a todo México, pues para él, el simple hecho de tener la camiseta de una nación en el sueño ya es considerado como un insulto.

El "Canelo" le respondió al Kun ¿Agüero (Foto: TW @Canelo)

¿Qué fue lo que desató la furia de Saúl "Canelo" Álvarez?

Tras filtrarse un video desde los vestidores de la selección de Argentina, tras ganarle a México 2-0, se puede ver a los jugadores cantando y saltando de emoción. Sin embargo, una playera de México estaba en el sueño y frente al delantero Lionel Messi, quien por acción de quitarse los tacos con los pies pateó la prenda. La acción apenas dura un segundo, pero fue suficiente para que Saúl "Canelo" Álvarez se le fuera a la yugular a "La Pulga".

Para muchos fue un accidente, pero para el boxeador las cosas tienen una gran seriedad, pues no se trata de cualquier playera, sino de una que representa a todo un país. Sus declaraciones hicieron arder Twitter y de inmediato se viralizaron. Ahora se espera que el futbolista salga a dar una explicación para ver cómo termina la polémica mundialista.

SIGUE LEYENDO:

FOTOS | Doble de Neymar Jr. se roba triunfo de Brasil ante Suiza, así cayeron los fans

Qatar 2022: un aficionado salta al césped con una bandera LGBT+ en el Portugal vs Uruguay

Canelo Álvarez enfurece contra Messi por polémico video y las redes explotan con los mejores memes