“Canelo” Álvarez recibe reclamos del Kun Agüero y Cesc Fábregas tras amenazar a Messi: “No sabes de futbol”

Saúl “Canelo” Álvarez se encuentra nuevamente en ojo del huracán debido a que a través de redes sociales amenazó con golpear a Lionel Messi por supuestamente haber pateado un jersey de la Selección Mexicana y aunque “La Pulga” no ha emitido respuesta alguna, Sergio “Kun” Agüero y Cesc Fábregas salieron en defensa del capitán argentino, por lo que en esta nota te contamos todo lo que le dijeron al boxeador tapatío.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que todo este escándalo se originó debido a que se filtró un video grabado en el vestuario de la Selección Argentina en los minutos posteriores al partido ante México en el Mundial de Qatar 2022 y en dicha grabación se puede ver que Messi -aparentemente- patea un jersey de México que algún jugador azteca le había intercambiado y dicho clip hizo enfurecer a miles de mexicanos, incluido Saúl “Canelo” Álvarez, quien aseguró que golpearía a “La Pulga” cuando “se lo topara” pues le pareció que su acción fue una falta de respeto.

"Canelo" se mostró muy ofendido por el actuar de Messi. Foto: Especial

Como era de esperarse, la amenaza del “Canelo” causó un gran revuelo en redes sociales y se armó un intenso debate por definir si Messi realmente pateó el jersey, no obstante, el pugilista señaló que el hecho de que la playera estuviera en el suelo ya fue una falta de respeto que no dejaría pasar por alto, además, se enganchó con las críticas de fans y otras celebridades con quienes intercambió insultos.

Kun Agüero y Cesc Fábregas salen en defensa de Messi

Entre todo el revuelo que se armó por las amenazas del “Canelo” a Messi, destacaron los comentarios de Sergio “Kun” Agüero y de Cesc Fábregas, quienes sin pensarlo salieron en defensa de su excompañero, además, trataron de explicar su actuar y de paso exhibieron al pugilista tapatío por no saber cómo es la vida en un vestuario de futbol.

“Señor “Canelo” no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, escribió Sergio “Kun” Agüero, quien es uno de los amigos más cercanos de Messi.

El "Kun" le pidió al "Canelo" no buscar problemas. Foto: Especial

Por su parte, Cesc Fábregas también utilizó el mismo argumento del “Kun”, no obstante, señaló que la amenaza del “Canelo” es infundada debido a que ni siquiera conoce la personalidad de Messi.

“Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario lo que pasa después de un partido. Todas las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo se lavan después y más cuando celebras una victoria importante”, sentenció el ex del Barcelona.

Hasta el momento, el “Canelo” Álvarez no se ha tomado el tiempo de responder de manera puntual a estos comentarios de los amigos de Messi, sin embargo, solo reiteró que no importa si el argentino pateó la camiseta o no, sino que debió respetarla no poniéndola en el suelo.

