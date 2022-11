Canelo Álvarez enfurece contra Messi por polémico video y las redes explotan con los mejores memes

La derrota de la Selección Mexicana contra Argentina en el Mundial de Qatar 2022 fue dolorosa para los mexicanos, un día después del partido las reacciones continúan y es que el mejor jugador de la albiceleste, Lionel Messi, protagonizó un video bastante polémico en el que se ve que patea una playera de nuestro país, algo que hizo enfurecer al boxeador Saúl Canelo Álvarez, quien hizo fuertes declaraciones en sus redes sociales, haciendo que los internautas reaccionaran de la mejor manera: con una lluvia de memes.

El video que hizo que el Canelo explotara fue tomado en los vestidores del Estadio Lusail, en él se puede ver a los jugadores de la Selección de Argentina festejar el triunfo sobre los mexicanos. El astro está sentado y en el piso se observa la playera que intercambió al finalizar el duelo, en eso “La Pulga” hace un movimiento que parece ser una patada, lo que muchos internautas tomaron como una denostación a nuestro país.

De inmediato la grabación se viralizó y muchas personas lanzaron una pregunta: “¿Ese es su ídolo?”, pues aunque el número 10 de la albiceleste anotó el primer gol en el duelo de fase de grupos, es un futbolista muy querido por los mexicanos, quienes incluso quieren verlo alzar la Copa del Mundo. Otras personas aseguraron que se trató de un accidente, pues Messi únicamente quería quitarse los tenis, algo comprensible después de más de 90 minutos de duelo.

Pero entre los que tomaron bastante mal lo sucedido está el boxeador mexicano, pues en su cuenta de Twitter, el Canelo hizo una serie de publicaciones, la primera preguntando si vieron lo que Messi hizo con la playera y bandera.

Después hizo una declaración: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, esto desató una oleada de comentarios y reacciones. Algunos lo tomaron como una amenaza y descalificaron al mexicano, otros le aplaudieron por defender a su patria; mientras que ciertas voces apuntaron que solo quería llamar la atención.

“El pleito” escaló y el comentarista deportivo David Faitelson, se subió al tren con varias publicaciones, en una de ellas pregunto: “¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda, Canelo, el traje de ‘payaso’. Eres un boxeador serio. Sigue así…” Saúl Álvarez no dudó en responderle: "Tú cállate cabrón que tú no eres mexicano!!Siempre defiendes a todos menos la gente de México, le tiras cagada a todo México y se la cromas a los demás pinche hipócrita cabrón".

Así siguieron los dimes y diretes, famosos y seguidores se unieron a las conversaciones, defendiendo ambas posturas, algunos incluso dijeron que seguramente el Canelo estaba borracho. En tanto, los memes pusieron la parte cómica a la situación, salvando, como siempre, todas las situaciones tensas.

