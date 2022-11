El VIDEO de Messi con una playera de México que enfureció a Saúl "El Canelo" Álvarez

Luego de que México sufriera un descalabro en la Copa del Mundo Qatar 2022 ante Argetina con un marcador de (2-0), el boxeador nacional Saúl "Canelo" Álvarez se hizo viral por las palabras que dedicó a una de las estrellas de la albiceleste. Así es, se le fue con todo a Lionel Messi.

Y es que todo comenzó cuando inició a circular un video donde se aprecia a la Selección Argentina festejar la victoria contra los dirigidos por Gerardo "Tata" Martíno desde los vestidores del Estadio Lusail. En las imágenes se aprecia al astro sentado en los vestidores y lo que se alcanza a ver es que tiene la camiseta de México, la cual intercambio, en el suelo, como si la alcanzara a patear.

El clip ya le está dando la vuelta en todas las plataformas digitales, pero una de las personas que reaccionó de mala manera fue "El Canelo", quien no dudó en escribir su molestia en Twitter. Incluso, hubo quienes lo tomaron como una amenaza que podría cumplirse o una simple estrategia de mercadotecnia.

El boxeador mexicano estalló, incluso muchos dicen que podría pedir disculpas

Foto: Twitter

"Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mam$%& que hizo. La afición es una cosa nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!!", escribió molesto el pugilista.

Pero las cosas no quedaron ahí, pues no dudó en lanzarle una severa advertencia en caso de que llegaran a coincidir en un algún lugar: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!". Como era de esperarse, todas las declaraciones se viralizaron de inmediato. Por su parte, los internautas se dividieron en dos bandos, aquellos que apoyaron al atleta mexicano y los que pidieron que no se tergiversaran las cosas ya que Lionel Messi es una persona respetuosa.

México y Argentina se jugaron el pase de la fase de grupos de la Copa Mundial de Qatar. Los sudamericanos no habían cosechado ningún punto en la competencia, mientras que los mexicanos solamente sacaron un tanto, por lo que es casi obligatorio para ambos salir al campo y obtener la victoria. El triunfo de Polonia ante Arabia Saudita pone a estos dos últimos en la parte más elevada del grupo.

Messi abrió el marcador y con un tiro letal venció el arco de Memo Ochoa

Foto: Especial

Esto hace que la lucha entre las escuadras de Lionel Messi y "El Chucky" Lozano se convierta en una de las más seguidas de la justa mundialista. La rivalidad entre ambas selecciones ha dado pie a solamente tres partidos por la copa. En total se han enfrentado 30 veces, de las cuales la mitad de estas ocasiones la albiceleste se ha llevado el triunfo, 11 ha habido un empate y los mexicanos solamente han podido ganar en cuatro ocasiones.

En cuanto a partido de copa, los argentino le ganaron al conjunto nacional en el Mundial de 1930 con un 6 a 3, mientras que en la Copa América se llevaron el encuentro con un 3 a 0. Esto, y el enfrentamiento que hubo entre los hinchas de ambas escuadras hace unos días, ocasionó una batalla de memes. A continuación los mejores de todos (la lista se irá actualizando).

