FOTOS | Majo Aguilar enamora las redes con sensual jumpsuit y botas rosas

No es una falsedad cuando decimos que Majo Aguilar se ha convertido en una de las voces más frescas de la escena musical, ya que proviene de una herencia increíble, teniendo como familiares a estrellas como Don Antonio Aguilar, Pepe Aguilar y la radiante Ángela Aguilar que no para de cosechar éxitos.

Majo no solamente ha destacado en el mundo de los escenarios con éxitos como "No voy a llorar", "Que bonito" o "No te apartes de mi", también brilla en el mundo de las pasarelas y la moda, ya que a través de sus redes sociales siempre muestra los mejores outfits para los jóvenes.

En una de sus publicaciones más recientes por Instagram, con más de mil 500 me gusta, se aprecia a la joven artista mostrando un conjunto ideal para el cierre del año y comenzar el 2023 bien "cabrón", diría la canción de Bad Bunny. "Domingo Rosa", escribió la cantante en el pie de foto.

En las imágenes compartidas se observa a Majo vistiendo un jumpsuit color plateado, ideal para las fiestas de navidad o año nuevo. Otro de los detalles que llamó la atención de los internautas fue que la joven cantante acompañó su conjunto con unas botas vaqueras color rosa mexicano y unos guantes largos de la misma tonalidad, dándole un toque bastante original y belleza a nuestra querida Majo.

Por último, Majo también mostró sus aretes y un maquillaje que combina con su hermosa cabellera roja. Entre los comentarios que le dejaron a Majo se encuentran: "Bella, siempre radiante, mi Majito", "¿Dónde conseguiste tus botas hermosa?" o "Ereees una diosa mi Majo".

Majo Aguilar también se ha olvidado del qué dirán, ha demostrado que lo que opine la gente sobre su vida no le interesa y que se dedica a vivir feliz al lado de su pareja sentimental Gil Cerezo, quien es vocalista de la banda de rock mexicano Kinky, los enamorados ya tienen un año juntos y recientemente festejaron su primer aniversario.

“Quiero un amor”, es la propuesta más novedosa de Majo Aguilar se trata de una canción romántica que forma parte del disco “Se canta con el corazón”, el video está dirigido por Edgar Orozco y ya está sumando reproducciones en YouTube, el proyecto fue lanzado previo a la participación de Majo en Las Vegas.

Entre los temas más famosos de la cantante se encuentran: “No voy a llorar”, “Tómbola”, “No te apartes de mi”, “Cielo rojo”, “Acá entre nos”, “Como te olvido” y “Morí”, solo por mencionar algunas de las más reproducidas en plataformas digitales como YouTube y Spotify.

