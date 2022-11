"México debe ser uno de los países con menor IQ del mundo", asegura Adrián Marcelo tras reclamo del "Canelo" a Messi

Desde que México jugó con Argentina dentro de la Copa del Mundo Qatar 2022 las cosas se han vuelto tensas entre ambas naciones, algo natural cuando hay una justa deportiva así de importante. Sin embargo, parece que Saúl "Canelo" Álvarez sigue molesto y más desde que Lionel Messi "pateó" la playera del Tri durante su festejo en los vestidores. Esto generó una polémica que creció como bola de nieve desde el domingo y aunque han intervenido algunas figuras reconocidas para intentar calmar la situación parece que no cesa y menos ahora que el comediante Adrián Marcelo tuvo la ocurrencia de opinar al respecto y en contra de su propio pueblo.

El conductor regiomontano tuvo el tino de advertirle a los internautas, a través de su cuenta de Twitter, que tuvieran cuidado con el "patriotismo desmedido", refiriéndose al pugilista, además de manejar la teoría de que México debe ser uno de los que menos IQ (cociente intelectual, por sus siglas en inglés) tiene. Esto, como era de esperarse no le gustó para nada a la mayoría de las personas que lo leyeron y de inmediato se generó una ola de mensajes en su contra.

"Mucho cuidado con ese patriotismo desmedido que nos hace sentir más “mexicanos”. A nivel masa, México debe ser uno de los países con menor IQ del mundo. Nos compramos puras pendejadas para olvidar la triste realidad de nuestro país", escribió Adrián Marcelo sin pensar en todo lo que desataría. De igual manera mencionó el baile de la canción "Payaso de rodeo" como un triunfo para muchos aficionados: "Si bailar el Payaso de Rodeo de forma coordinada es un “triunfo” ante el mundo, debemos replantearnos nuestra identidad colectiva".

Los polémicos mensajes de Adrián Marcelo (Foto: TW @adrianm10)

¿Cuál fue la respuesta de los internautas?

Apenas soltó su idea Adrián Marcelo en Twitter y obtuvo una ola de respuestas a la brevedad. Algunos le dieron la razón con los tradicionales likes, mientras que muchos otros presentaron videos del momento en que aficionados de México quemaron la bandera de Alemania a manera de denunciar una "doble moral" que existe entre los fanáticos del balompié. Sin embargo, la gran mayoría aseguró que las personas con bajo "IQ" son precisamente las que ven su contenido en televisión y redes sociales.

"JAJAJAJAJAJA esas personas con 'menos IQ' son los que se ríen de tus Tik toks, raro no?", "Tqm Adrián pero eres el menos indicado en opinar sobre eso jajajjajaj", "Estoy de acuerdo pero también pienso que tu contenido y programas van a esa gente, no aportas ni tantito y muestras puras chic$%& y col$% a pesar de que tienes buen potencial lo desaprovechas y no aportas nada", fueron algunos de los mensajes que se pueden leer. De igual forma destacó que muchos de los comentarios no eran groseros y el comediante terminó por bloquear a sus autores.

¿Cuál fue el origen de la polémica?

En redes sociales se filtró un video del festejo de los jugadores argentinos, desde los vestidores, tras su victoria frente a la Selección Nacional Mexicana. En un lapso se puede ver a Lionel Messi, autor del primer gol, sacarse los tacos con los pies y empujar una playera tricolor que estaba en el suelo. Esta acción no la vio nada bien Saúl "Canelo" Álvarez, quien explotó contra la "Pulga" y hasta amenazó con que le pidiera a Dios que nunca se encontraran o habría consecuencias.

Desde ese instante se hizo toda una revolución y el tapatío le respondió a todo aquel que no estuviera de acuerdo con su idea de respeto. Aunque muchos trataron de explicarle que no hubo una ofensa a México, él asestó un golpe al argumentar que desde que la playera de una selección está en el suelo es un insulto. "Lo que pasa conmigo que soy una persona real no ando con mam$%&, les guste o no es lo que hay", le escribió a todo el mundo.

