México vs Arabia Saudita: ¿Cuántas veces el Tri se quedó al borde del quinto partido?

Las maldiciones no son eternas. La muestra es el Cruz Azul, quien no conseguía ganar desde 1997 la liga local y, tras seis finales perdidas, consiguió la tan ansiada copa en 2021. Otro, por supuesto, el Atlas, que tenía más de 70 años de no haber visto un título y ahora hasta se proclamó bicampeón del fútbol mexicano.

Antes de la gloria viene la ansiedad y frustración de los resultados negativos, acrecentados por sequía y el dolor de la hinchada. Esto ahora mismo le pasa a la selección mexicana, que cada cuatro años la frase “el quinto partido” es un tormento en la mente colectiva de la afición azteca.

Y es que, aunque no lo parezca, el Tri es uno de los protagonistas de la Copa del Mundo. No solo por la colorida sazón que ponen sus hinchas en las sedes, uno de los pocos países que ha organizado dos Mundiales o la impresionante derrama económica que deja el fútbol para nuestro país, sino que desde 1994, sin excepción, ha pasado la fase de grupos.

Los nuestros han fracasado en todos los Octavos de Final desde 1994 (Foto: Mexsports)

¿Un logro menor? Solamente, entre todos los países del mundo, dos son los que pueden decir que han superado esta fase durante las últimas siete ediciones del Mundial: Brasil y México. Sin embargo, a diferencia de la Scratch do Ouro, los nuestros han fracasado en todos los Octavos de Final desde entonces, dejando un amargo sabor de boca por el “ya merito” o el “jugaron como nunca y perdieron como siempre”.

También la amargura aumenta porque el Tricolor ya conoce las mieles de los Cuartos de Final, quemado entre las ocho mejores selecciones del planeta. Eso fue hace casi 40 años, en nuestro Mundial de 1986, llegamos al “quinto partido”, luego de superar a Paraguay, Bélgica e Irak en la primera fase y después a Bulgaria en octavos. El camino terminó cuando caímos el poderoso conjunto de Alemania Occidental.

Ahora el panorama luce más sombrío que nunca. Los dirigidos por Gerardo Martino están al borde de la eliminación en la Fase de Grupos y necesitan un auténtico milagro ante Arabia Saudí para alcanzar, aunque sea, los límites del fracaso en los Octavos de Final. Asimismo, en caso de conseguir la hazaña, nos enfrentaríamos contra Francia, la actual campeona del mundo y quién llega invicta a la primera etapa de eliminación directa.

La frase “el quinto partido” es un tormento en la mente colectiva de la afición azteca (Foto: Mexsports)

Los fracasos

Estados Unidos 1994 contra Bulgaria

Francia 98 contra Alemania

Corea-Japón 2002 contra Estados Unidos

Alemania 2006 contra Argentina

Sudáfrica 2010 contra Argentina

Brasil 2014 contra Holanda

Rusia 2018 contra Brasil

Los dirigidos por Gerardo Martino están al borde de la eliminación en la Fase de Grupos (Foto: Mexsports)

Sigue leyendo:

AMLO asegura que la Selección Mexicana ganará 4-0 a Arabia Saudita

VIDEO | Al ritmo de "JGL", La Adictiva dedica corrido a la Selección mexicana en Qatar

Pierden la esperanza en la Selección Mexicana en Tijuana y rematan las playeras antes del partido contra Arabia Saudita