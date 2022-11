VIDEO | Al ritmo de "JGL", La Adictiva dedica corrido a la Selección mexicana en Qatar

Este miércoles 30 de noviembre, la selección mexicana se enfrenta a Arabia Saudita en punto de la 13:00 pm hora de México en donde defienden su pase a octavos de final en Qatar 2022, este partido viene luego de la derrota del “Tricolor” ante Argentina, por lo que todos los mexicanos tienen puesta su esperanza en este partido.

Tanto son las ganas de que la selección dirigida por “El Tata” Martino gane este encuentro con Arabia Saudita que la banda “La Adictiva” compuso un corrido al Tricolor el cual cantaron al ritmo de su famosa canción “JGL”.

En redes sociales ya circula el video en donde se le ve a todos los integrantes de la banda La Adictiva con la camiseta oficial de la selección mexicana a bordo del autobús en el que se transportan para llegar a sus presentaciones.

Fue ahí donde, los integrantes de La Adictiva comenzaron a tocar los acordes de su famoso corrido dedicado a Joaquín “El Chapo” Guzmán, sin embargo, en esta ocasión cambiaron la letra pues decidieron hacer unas estrofas en honor a los jugadores que están en la selección mexicana y a los que hicieron falta en este mundial.

Y es que en dichos versos, La Adictiva además de nombrar a algunos de los jugadores que han hecho historia en la selección mexicana, deja claro la esperanza que tienen puesta en el tricolor pues desean que en este partido ya se meta el primer gol de México en Qatar 2022; así dice el corrido dedicado a la selección:

“Se le extraña demasiado a Rafa Márquez y también al Chicharito,

ni un gol hemos anotado y ya viene el tercer partido

ya no metan al compa Jiménez, es bueno pero ahorita no anda al millón ese plebe,

el miércoles jugamos con Arabia y ese es el decisivo,

si no metemos más de cuatro goles, estamos perdidos,

no se asusten claro que se puede,

y si no avanzamos aquí nos vemos, pa’l que viene.”, se escucha cantar a La Adictiva