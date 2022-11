Herencia de Fernando del Solar llegaría a juicio para pelearla entre Ingrid Coronado y Anna Ferro

En junio de 2021, el actor Fernando del Solar perdió la batalla contra el cáncer quien después de su muerte, quedó en disputa un departamento que tenía en Cuernavaca, Morelos, residencia que compró en fideicomiso con su expareja, Ingrid Coronado.

Sin embargo, la presentadora de televisión aseguró que Anna Ferro, viuda del actor y modelo, tenía que desalojarlo, debido a que no le pertenecía, quien además, debía dejarlo con todos los artículos, pero la residencia quedó vacía.

La viuda de Fernando del Solar vivía en Cuernavaca Foto: IG @annaferro8

Tras este suceso, fue la misma Ingrid quien señaló durante una entrevista que recurriría a instancias legales en caso de que dichas pertenencias no regresaran a su lugar, sumado a que sus hijos quedaron totalmente desprotegidos, debido a que Fernando no los nombró legalmente como propietarios de algunas cuentas de banco y hasta el momento no se sabe quién quedó como el responsable.

A los tribunales por la herencia

Asimismo, Ingrid quiso llegar a un acuerdo con Ana Ferro; sin embargo, esto no ocurrió, por lo que ahora, el caso podría llegar hasta los tribunales a fin de que se solucione el problema que dejó el actor fallecido.

Uno de los amigos de Fernando del Solar, conocido como Rodrigo Cachero, habló con los medios sobre lo que había sucedido tras la muerte del presentador argentino, sobre todo con las negociaciones de la herencia que había dejado a sus familiares o representantes.

Ingrid quiso arreglar las cosas antes de tribunales, le pasé el teléfono de Anna, pero no llegaron a ningún acuerdo", manifestó.

Al respecto, indicó que al momento desconoce la relación que mantienen ambas, debido a que perdieron contacto después del velorio de Fernando. Por ello, Cachero aseveró que no estará presente en alguno de los procesos de lectura del testamento, ya que él solo está encargado de verificar que sus hijos, Luciano y Paolo reciban su fideicomiso una vez que cumplan los 18 años.

