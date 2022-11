Ingrid Coronado estaría afectada por problemas con viuda de Fernando del Solar

Uno de los temas más controversiales en la vida de Ingrid Coronado, sin duda, ha sido divorciarse de Fernando del Solar; sin embargo, a esto se suma que tras la muerte del conductor, han resurgido las diferencias entre ella y Anna Ferro.

Hay un tema que ha generado mucha polémica, y es que la viuda del argentino pretende quedarse con un departamento ubicado en Cuernavaca en el que vivía con Fernando; sin embargo, el inmueble pertenecería a la exgaribaldi.

Hasta el momento, la conductora no ha conseguido que Anna Ferro desocupe el departamento, por lo que ha advertido que iniciaría un proceso legal contra la viuda de su exesposo.

Por otro lado, el testamento de Fernando del Solar también ha sido muy polémico, ya que algunos rechazan que haya dejado desprotegidos a sus hijos Luciano y Paolo, al heredarles únicamente el departamento de la colonia Del Valle, en el que la madre del presentador tiene el permiso de vivir.

Además, los ahorros del argentino y el dinero que se obtenga de la venta de inmuebles no lo heredarían sus hijos, ya que eso no quedó aclarado en el testamento.

Todos estos problemas podrían estar afectando la salud de Ingrid, pues en los ensayos de Los Premios de la Radio, la conductora se sintió mal, así lo dio a conocer el periodista de espectáculos, Gabo Cuevas, en el programa de Fórmula Espectacular.

"Nuestra Ingrid Coronado estaba muy puntual en el ensayo y de repente se empezó a sentir un poquito mal, de esas veces que le ves el rostro a la persona y está pálida, pálida, me dijo que le dolía un poco la cabeza, me iba a dar una entrevista y de verdad se sintió tan mal que no pudo", narró Cuevas.

Hasta el momento, la viuda del argentino continúa en la propiedad de Coronado y ha dicho que buscará algún espacio para dar a conocer sobre sus malentendidos con Ingrid.

Seguir leyendo:

Ingrid Coronado cautiva en ajustados jeans y luce como veinteañera

Ingrid Coronado rejuvenece en entallado jumpsuit rojo y da lecciones de estilo

¿Quién es el conductor con el que Ingrid Coronado le habría sido infiel a Fernando del Solar?