¿Quién es el conductor con el que Ingrid Coronado le habría sido infiel a Fernando del Solar?

En 2015, la conductora Ingrid Coronado vivió uno de los momentos más complicados de su carrera, cuando el padre de sus hijos, el también conductor Fernando Del Solar le pidió el divorcio tras algunos años de matrimonio.

Respecto a las razones, algunos rumores apuntan a un ingratitud de Ingrid con Fernando, quien padecía cáncer; mientras que otras especulaciones acusan a la ex conductora de Venga la Alegría de ser una traidora.

Los rumores se hicieron públicos, lo que hizo que Ingrid tuviera que enfrentar el hate, pues nunca puso un alto, lo que ocasionó una mala imagen ante la audiencia. Por su parte, Poncho tampoco dijo nada, lo que acrecentó el descontento.

¿Quién es Poncho de Anda?

Pocas personas recuerdan la corta temporada que el actor y locutor Poncho De Anda fue conductor de Venga la Alegría, pero en aquel tiempo se rumoró que sostuvo un romance con Coronado, ya que ambos conductores se hicieron buenos amigos tanto a cuadro como fuera de cámara.

Poncho de Anda es un conductor y locutor que ha destacado tanto en televisión como en la radio de Estados Unidos y México. Comenzó su carrera en 1996, como locutor de Alfa 91.3 una estación de radio juvenil de la Ciudad de México.

Después entró a la televisión realizando varias emisiones en Tv Azteca, pero en 2001 decidió dejar el país y probar suerte en la televisión estadounidense, donde participó en varios programas hasta que en 2010 fue aceptado como parte del elenco de Despierta América.

En 2014, regresó a Tv Azteca como parte del elenco estelar del programa matutino, aunque no estuvo mucho tiempo en las filas, pues el rumor del supuesto amorío con Ingrid Coronado afectó el trabajo del también productor.

Infidelidad con Ingrid Coronado

En aquel entonces, Poncho ya estaba casado con su actual pareja, Lina Amashta, con quien tiene dos hijos, por lo que esta polémica también afectó a su familia, pese a que nunca se comprobó la existencia de la relación.

Años después, Ingrid reveló que la razón del rompimiento con su ex marido no fue su infidelidad, sino que el conductor argentino le pidió el divorcio, aludiendo que nunca hizo nada por llevarse bien con su familia.

“Me dijo ‘Quiero hablar contigo’ y me pidió el divorcio, que él sentía que yo no había hecho lo suficiente para ganarme a sus papás, que el cáncer había sido culpa mía, que ya había hablado con mis hijos que él ya no iba a vivir con nosotros. Agarró sus cosas y se fue de la casa”, contó Coronado en una entrevista televisiva.

Durante esa emisión, Ingrid aclaró que no sostuvo ningún romance con Poncho y que pasó por momentos muy complicados cuando fue señalada de algo que ella no hizo, ya que ella nunca abandonó a su ex marido.

Por su parte, Poncho acusó a la conductora Raquel Bigorra, quien se ostentaba como la mejor amiga de Fernando Del Solar de ser la culpable del rumor y que debido a su influencia fue despedido de la televisora del Ajusco.

