Anna Ferro dedica mensaje a Fernando del Solar tras señalamientos de Ingrid Coronado: "Tú y yo sabemos la verdad"

A poco más de tres meses del inesperado fallecimiento del conductor Fernando del Solar se reveló que el testamento del argentino ya fue abierto y en entrevista con un programa de espectáculos, Ingrid Coronado aseguró que prácticamente su ex esposo dejó desprotegidos a los hijos que tuvieron en común, además que la ex Garibaldi confirmó que la viuda de Fernando habría vaciado el departamento en el que vivió el también actor durante los últimos años de su vida.

Ante esta situación, la viuda de Fernando del Solar quien por cierto acaba de celebrar su primer cumpleaños sin la compañía de su esposo; Anna Ferro compartió una serie de videos en sus historias y una publicación en su cuenta de instagram en donde se defiende de todos los señalamientos que se han hecho en su contra en las últimas semanas.

Las historias de instagram fueron grabadas desde la casa en la que vivió con Fernando del Solar la cual presuntamente se encuentra dentro de un fideicomiso y que al morir el argentino esta propiedad pasa directamente a manos de Ingrid Coronado y los hijos que tuvieron en común, y aunque se dijo que la viuda del conductor ya vació la casa y no hay muebles, en los videos que compartió la coach de vida esto no es posible verse con mucha claridad, sin embargo, se puede apreciar que hay un par de sillones tras ella y un enorme espejo.

Foto: Captura de pantalla

En dichas historias, Anna agradeció las muestras de cariño en su reciente cumpleaños y se refirió que fue un día con emociones encontradas pues celebrar sin Fernando es algo que le ha costado trabajo, sin embargo, señala que poco a poco encontrará su caminó y aprenderá a vivir con la ausencia de quien fue su esposo.

Además de las historias antes mencionadas, Anna Ferro compartió una fotografía con un paisaje, en ésta escribió un extenso texto en donde algunas partes fueron dedicadas a su fallecido esposo e incluso hizo una comparación con una de las famosas canciones de Carlos Rivera, “Que lo nuestro se quede nuestro” y aseguró que ahora, luego de su muerte entiende por que la protegía de todo lo que era el mundo profesional de éste.

"Sabes ahora entiendo por qué tu protección, por qué tu lejanía… de todo lo que era tu mundo @fernandodelsolar, ahora veo y me doy cuenta que al que no le piden opinión la da sin saber lo que realmente es, no sé quién les dio el mazo para poder juzgar, opinar de algo que no saben y aunque supieran ¿qué derecho tienen de hacerlo? se han dicho tantas mentiras y medias verdades… pero digan lo que diga( @_carlosrivera ) solamente tú y yo sabemos la verdad…", escribió Anna Ferro.