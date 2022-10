Fernando del Solar: ¿A cuánto asciende la fortuna que le dejó a su viuda Anna Ferro?

La muerte de Fernando del Solar no solo ha sido dolorosa para sus familiares, y es que el conductor parece no descansar en paz debido a la polémica que rodea la herencia que dejó. Su ex pareja Ingrid Coronado reveló que sus hijos no fueron incluidos en su testamento.

Desde entonces, se ha dado un pleito en los medios y las redes sociales entre la conductora y Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, habría quedado como albacea y heredado todos sus bienes. También se ha informado que uno de sus departamentos y cuentas bancarias habría sido vaciados por la misma.

Desde entonces, las opiniones y declaraciones se han divido entre Ingrid Coronado y Anna Ferro, pues una asegura que sus abogados ya investigaron la situación y sus hijos recibirán un fideicomiso, mientras que la viuda asegura que solo ella y Fernando del Solar saben la verdad. Pero, ¿a cuánto asciende la fortuna que dejó el conductor?

¿Cuánto dinero dejó Fernando del Solar?

El conductor argentino llegó a México desde lso años 90, por lo que estuvo varios años en la televisión mexicana en programas matutinos, también figuró como modelo y actor de novelas. Su trayectoria le permitió cosechar una fortuna de manera decenta, además de propiedades como dos departamentos y una propiedad en Cuernavaca.

Se estima que la fortuna que dejó Fernando del Solar asciende a un millón de dólares, es decir casi 20 millones de pesos. Sin embargo, sus ahorros pudieron haber disminuido por los problemas económicos y de salud que sufrió a raíz de la enfermedad del cáncer que padeció, misma que lo alejó de los escenarios desde el 2015. Ingrid Coronado asegura que sus cuentas bancarias pueden tener el dinero que recaudó al vender algunas de sus pertenencias.