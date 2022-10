Ingrid Coronado confirma que viuda de Fernando del Solar vació la casa en la que vivió los últimos años el argentino

El pasado 30 de junio el conductor de origen argentino Fernando del Solar falleció a los 49 años, a poco más de tres meses de su muerte ya se abrió el testamento del también actor, lo que provocó gran sorpresa para Ingrid Coronado, madre de sus hijos a quienes aparentemente habría dejado desamparados.

Fue durante una entrevista que Ingrid Coronado otorgó al programa Ventanenado en donde habló sobre el testamento de su ex marido, además confirmó que la viuda de Fernando del Solar habría vaciado el departamento en el que el argentino vivió sus últimos años.

Durante la entrevista al programa anteriormente mencionado, Ingrid Coronado explicó que el departamento en donde Fernando del Solar vivió los últimos años de su vida se encontraba en un fideicomiso, el cual a grandes rasgos explica la ex integrante de Garibaldi que era propiedad de ambos pero que si alguno de los dos fallecía pasaba directamente a manos del otro, en este caso, dicho departamento ahora es propiedad de Coronado.

Una vez explicado esto, Ingrid Coronado reveló que la viuda de Fernando del Solar, la señora Anna Ferro se encuentra viviendo “ilegalmente” en dicha propiedad, sin embargo, la conductora no ha actuado legalmente en contra de ésta debido a que estaba respetando el duelo de quien fuera la última esposa del argentino.

Foto: Captura de pantalla

Pese a que Ingrid Coronado ha tratado de respetar el dolor de Anna Ferro, los abogados de la conductora se dieron a la tarea de investigar si lo que se dijo hace unas semanas de que la última esposa del argentino vació el departamento donde vivió con Fernando del Solar y efectivamente fue cierto.

“Hubo una noticia recientemente en donde hablaban que ya lo había vaciado (el departamento de Cuernavaca), y mis abogados investigaron y efectivamente cuando él había muerto me parece que a los 15 días ya no había muebles… no había nada y evidentemente me imagino que eso lo va a tener que regresar…” , comentó Ingrid Coronado